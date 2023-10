STANIJA I ASMIN STIŽU U ELITU?! Žele obračun sa Aneli, Durdžić siguran u sebe: Za pola sata će GREBATI NA KAPIJU!

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić ulaze u "Elitu" da se pred kamerama obračunaju sa Aneli Ahmić.

Naime, posle suočavanja poznate starlete koja je nedavno nakratko ušla u belu kuću kako bi se suočila sa Sarajkom koja tvrdi da joj je Stanija preotela muža, sledi konačan rasplet kada će i on sam da se suoči sa svojom bivšom pred milionskim auditorijumom. Durdžić je to i najavio odmah nakon što je Dobrojevićka uživo u programu preslišala Ahmićevu, koja ju je uveravala da je njihov zajednički muškarac patološki lažov, te da se nijedna nije usrećila s njim. Stanija je ponudila da Aneli vrati Asmina nazad, dok je ona tvrdila da ga više ne želi.

- Stanija je provalila da Aneli laže u programu uživo. Neka Anelina podrška objavi sve te poruke o kojima priča sa sve tim datumima koje spominju. Na svakoj poruci piše datum i vreme. Ako se sve to reši, ulazim u "Elitu" i idem direktno na poligraf. Aneli i ja sedamo pred čitavom javnošću. Samo pod uslovom da odemo na poligraf, tako ću ući u rijaliti - oglasio se Asmin nakon javnog razgovora koji su obavile njegova bivša i sadašnja, a pre dva dana je i zvanično potvrdio pod kojim uslovima ulazi u rijaliti:

- Mnogi mi pišu zašto ne uđem u "Elitu" da bih dokazao istinu. I Stanija me je terala da uđem da bi se sve razjasnilo. Da je sve bila fer igra, ušao bih i rekao da mi ne treba ni evro, donirao bih sve u dobrotvorne svrhe. Ali sad, da bih ušao na sedam dana, tražim 100.000 evra i pare unapred. Ako u tih sedam dana ne dokažem istinu, vraćam pare. Dobar dogovor?! Za pola sata bi dotična grebala na kapiju i priznala sve. Meni treba bukvalno samo pet minuta.

Ahmićeva takođe naslućuje da bi se u beloj kući mogli pojaviti zajedno Stanija i Asmin, te je u emisiji sa Ivanom Šopić priznala da je analizirala razgovor sa Dobrojevićkom i da su joj se mnoge kockice složile.

- Rekla je da mu je davala predlog da on uđe da se mi izmirimo, tu je htela da ga provocira - rekla je Aneli, pa nastavila:

- Žao mi je što ja njoj nisam mnoga pitanja postavila. To koliko puta smo imali odnose mi je bilo najdegutnatniije jer mi je rekla da njegova majka tvrdi da nemamo odnose, a ja bih baš išla njoj i to pričala i to da li postoji dokaz gde sam se očistila. I te kako u mom telefonu ima dokaza. Popila sam tabletu i napisala mu da mi je predugo trajalo krvarenje, imam dokaz! Naravno, mnogi i ovde misle da sam ja ušla preko njenog imena. Samo sam joj htela dokazati da je sve istina i da je on lažov. Ko je ona da joj pošaljem poruku, kada je rekla da je jedan poziv bio dovoljan da mi ga vrati, to je poniženje. On je mene Whatsapp storijem na kom je slika sa njom hteo da provocira. On je meni izjavljivao ljubav iz Majamija, mislim da će tek grebati, i te kako će želeti pomirenje!

Ni Aneli u beloj kući nije gubila vreme već je iz dana u dan razvijala sve veću bliskost sa Markom Janjuševićem Janjušem, tako da neće biti nezaštićena kada se njen bivši i njena suparnica pojave na vratima. Janjuš je već opleo po Dobrojevićki, čiju reputaciju je doveo u pitanje, te poručio da jedva čeka da je vidi sa novim verenikom u "Eliti".

- Voleo bih gospodina da vidim, ali i nju ovde. Kada je Stanija toliki mangup, što sad ne dođe na mesec dana? Uhvatila je istraumiranu Aneli u mašinu i pokušala da dokaže neku svoju priču. Nije da sad ja nju branim, ali Stanija se posprdala sama sa sobom. Nije sa njim, a nosi njegov prsten. Čista provokacija od samog početka. Rekla je da ona nešto trpi zbog Aneli, ne znam samo šta ona to trpi. Ako je ona velika zvezda i niko do nje ne može da dođe, kako onda upoznaje momka preko Instagrama? Takve devojke prvo gledaju kakav auto vozi, ko je i šta je. Njegovoj porodici ne odgovara Aneli, a Stanija se skoro gola slika, da li mene neko zeza?! Zamislite vi da dolazi Stanija, kako bi ponizila nju. Ko si bre ti da s****š nekog?! Slikaš se po ceo dan gola! Ona je obična starleta, znate li šta je to? Jedna jako pohvalna titula. Da ona dođe i posle svega da kaže: ''Ja ti ga vraćam!'' Bolje da je došla i rekla: ''Desilo mi se to, šta da radim, žao mi je''. Ona to nije rekla, jer je baš zabole za sve, samo je važna sebi i ništa drugo joj nije bitno - rekao je Janjuš.

Ahmićeva je otkrila da je od Asmina Durdžića doživela i nasilje, ali, kako je naglasila, samo jednom i to kad joj je otac umro, a ona napravila ljubomornu scenu.

- Meni je tata umro, bili smo u autu, zazvonio mu je telefon, bio je ženski glas, ja sam poludela, šta ima sekretarica da ga zove, tada me udario šakom u glavu toliko jako da me pet sati bolela glava - rekla je Aneli jednom prilikom, a na Instagramu se pojavila njena fotografija sa modricom ispod oka, koja je nastala 20. decembra 2022. godine.

Kurir/Republika