ASMIN SPREMAN ZA ELITU? Oglasio se i otkrio honorar koji traži i koliko mu je potrebno da bude u rijalitiju: Dobar dogovor

Stanija Dobrojević suočila se u "Eliti" sa Aneli Ahmić, ženom svog doskorašnjeg oženjenog verenika Asmina Durdžića, a kako je on istakao na mrežama, spreman je da uđe u rijaliti kako bi istina izašla na videlo.

On se oglasio na svom Instagram profilu gde je rekao da bi ušao u "Elitu" za 100.000 evra i to samo na sedam dana.

foto: Printscreen:instagram/ANELI_HANCY

- Mnogi mi pišu zašto ne uđem u "Elitu" da bi dokazao istinu. I Stanija me je terala da uđem kako bi se sve razjasnilo. Da je sve bila fer igra ušao bih i rekao da mi ne treba ni evro, donirao bih sve u dobrotvorne svrhe. Ali sad da bih ušao na 7 dana tražim 100.000 evra i pare unapred, ako u tih 7 dana ne dokažem istinu, vraćam pare. Dobar dogovor? - napisao je Asmin na svom Instagram profilu, a zatim dodao:

foto: Printscreen

- Za pola sata bi dotična grebala na kapiju i priznala sve. Meni treba bukvalno samo pet minuta - napisao je on.

Podsetimo, Stanija se oglasila i otkrila da je stavila tačku na odnos sa Asminom.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- To je definitivno i zvanično! Naš poslednji razgovor sigurno nije protekao mirno, to vam je jasno. Ne postoji više nikakve šanse - na "bloku" je, ne želim da ga čujem! Želim da se ogradim od čitave priče, ne želim da dajem izjave, a on nek se tera tamo sa svima njima i oni međusobno. Našla sam se slučajno u svemu ovome nedužna. To je između njih sada, ja više nemam šta da kažem - rekla je Stanija za "Pink".

