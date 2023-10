ANA ĆURČIČ JAVNO NAPALA VODITELJE ELITE! Objavila sve poruke pa zagrmela: "Zašto lažeš?"

Nakon što je najavljeno veliko iznenađenje za fanove "Elite", odnosno gostovanje Ane Ćurčić, bivša učesnica je otkazala svoje gostovanje. Ona nije otkrila razlog zašto se nije pojavila, ali se javno obratila Darku Tanasijeviću.

- Što lažeš Darko? Da nisam smela, što radite ovo? Odbila sam jer neću, a to ste i hteli. Da uđem znači? Na moju grbaču sve opet, no no - objavila je ona.

foto: Nenad Kostić

Ana se tu nije zaustavila, pa je pisala i Ivani Šopić.

- Ivana, zdravo, Ana je. Čemu potreba da kažeš da se neki čovek čuje sa mojom ćerkom kad je to laž? I to teška laž i optužba. Zašto? Kad znaš da nije tako. Lep pozdrav, Ana - napisala je Ćurčićeva, a Ivana joj je odgovorila.

- Ćao Ana, imamo prepiske u posedu gde to piše, ne bih ništa izmislila naravno - poručila je Šopićka.

Ana je ipak tvrdila da je te poruke slala Milena Kačavenda.

- Nije to prepiska, već skrinšot koji je poslala Milena jednoj osobi da priča sa mojom ćerkom. A ne da se on čuje sa njom. Na stranu sve, ali dete, opet zaista nema smisla. Milena je poslala da ona priča tog trenutka sa mojom ćerkom - odgovorila je Ana.

kurir.rs/Telegraf

