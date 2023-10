BIVŠA DADILJA KULIĆA OTKRILA MRAČNE TAJNE PORODICE! Ispričala sve o "KRAĐI" zlatnog nakita, a tek šta je sve rekla o Siniši! ŠOK!

Klara Jankuloska, bivša dadilja sina Miljane Kulić, otkrila je mračne tajne porodice Kulić za koju je radila. Klara se prisetila kroz kakve je sve horor scene prošla u domu Kulića, kao i kakvi su njihovi porodični odnosi, te i zbog čega o njima po Nišu kruže užasne priče.

Kako tvrdi, Marko Đedović o njima govori istinu, s obzirom na to da je upravo njega Miljana molila za pomoć kada je prijavila rođenog oca policiji.

- Ja sam oštećena, smatram da sam dosta učinila za tu porodicu. Miljana me je optužila jer ja nisam htela da dolazim u kuću zbog njenog oca. Siniša se ponašao neadekvatno. Trebalo je da idu na letovanje u Grčku, sve su platili, a Miljana je došla s detetom, ja sam bila tu da pomognem. Odjednom je došao Siniša i rekao da nema zlata, ja se tu nisam pronašla. Oni su posle našli to zlato. Marija je zatim otišla za Crnu Goru. Siniša je bio dva dana miran jer je imao policijsku zabranu od 72 sata kad ga je Miljana prijavila za nasilničko ponašanje. Zvala je Đedovića i sve što on priča je istina. Ja sve pratim, sve šta on priča. U sve je upućen, tada ga je molila da joj pomogne kad je imala problem sa Sinišom - rekla je Klara i iznela šokantne tvrdnje na račun Siniše Kulića.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Čula sam iz pouzdanih izvora da je zlostavljao žene po Nišu. Ne znam zašto Marija to trpi. Svašta pričaju o njima. Destruktuvni su kao porodica. Meni tu ništa nije jasno. Mene je uvredio poslednji put kad me je optužio da sam im ukrala zlato, svašta mi je rekao. Oni su imali poverenja u mene da im čuvam novac, honorare od Zadruge, tako da... Vrlo su narušeni bili njihovi porodični odnosi. Jako su specifični u svakom smislu, i to negativnom. Oni su u stanju da se posvađaju za dva minuta ni oko čega, nisu ni za rijaliti, ne znam kako bih ih okarakterisala - otkriva bivša dadilja.

