"UPOZNAO SAM JE NA RULETU, GDE JE ULAGALA GOMILU PARA" Procurila šok poruka Nikole Lakića o Ani Ćurčić! Sve o njenom tajnom životu

Zadrugar Nikola Lakić često na imanju u Šimanovcima govori da se svega par puta video sa nekadašnjom zadrugarkom Anom Ćurčić, ali njegove navodne glasovne poruke, koje su sada završile na društvenim mrežama, govore drugačije, odnosno da su čak zajedno išli i u inostranstvo.

- Imam glasovne poruke i poruke gde ona kaže: "Ma, kakva Luna, kakav Sloba, znaš koja je moja rijaliti priča u odnosu na to. Ovi bi pali u zaborav." Šta da ti pričam, kad bih ja dao tu prepisku?! Mislim, ono, nema dalje. Ona je žena pasionirani gledalac i željna je sada medijske pažnje, da bude žrtva, da bude popularna - čuje se u audio zapisu glas za koji mnogi tvrde da je upravo Nikolin.

- Tu su i kompleksi što je ova mlađa sa njenim mužem, i kockarka je... Kad bi joj sve to neko nabio na nos ne bi znala gde bije. Nego mi je žao što nema niko da joj to saspe. Nisam znao to za Ivana. Super što je to tako rekao i osetio. Ja sam dolazio sa onim mojim S, pobratimom, što je krstio sad N. dete - dodao je navodno Lakić.

- Mi smo je na ruletu upoznali, gde je ulagala gomilu para. Posle je igrala za nas rulet. Posle je mene vodila u inostranstvo preko nekog lika. Nije vredna tih para, kako ti kažeš, da iznese tu priču, da bar odglumi, da ispadne žrtva. Međutim, to je sve onako jalovo i nema efekta, ali ona misli da ima pošto je unutra i ne zna kako je napolju. Sa nekim iskustvom bi moglo, ali j... ga - zaključio je navodno zadrugar,.

kurir.rs/blic

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi