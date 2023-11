SUZE, GALAMA I NASRTAJI! Nastavlja se RAT bivših supružnica, "Elita" se trese, učesnici opkolili Matoru (VIDEO)

Jovana Tomić Matora sedela je na kauču, te je tom prilikom u razgovoru sa Nemanjom Gačićem i Munjezom otkrila da je zgrožena na ponašanje njene bivše supruge Anite Stanojlović od jutros.

Za ovo dr**nje pored svega?! Ja znam da ljudi koji nemaju emociju, moji prijatelji i porodica govore da me ponižava i ostalo, ali ja imam emocije. Bilo bi nenormalno. I pored toga moga ti ne znaš da poštuješ to, pa je**m li ti mamu - rekla je Matora.

Šta je ona postigla s tim - pitao je Munjez.

Ništa. Bukvalno mi je kvarno i ku**inski rekla: "Ti si kriva zbog svega, to sa Lejdi Di, nisi skočila za mene". Druga stvar, ja ti u nominaciji kažem da treba da imaš svetlu tačku, dete, kao što ja imam porodicu i ti kao dođeš i da mi kažeš da sam kriva. Ma je**m li ti mamu- Na kraju svega, neću imati ni želju za tim razgovorom. Ne bi to bio razgovor pomirenja, ja sam sigurna u svoju odluku, ali ja imam to u sebi, pa mi je žao. Da me pitaš sada: "Da li bi...", ne ne bih, svašta mi se mota po glavi. Da nije to ovako, da nije nastavila posle svadbe i milion stvari, onda bih. Hvata se onda što sam ovoj (Sanja) oprostila, mi smo nastavili ali to nije bilo to, na kraju sam je ja prevarila. Zamisli, ona mi kaže da mi nije dala zavete jer zna da je grešna. Ja sam imala mućku, ali kad sam videla da je Anita ozbiljna, prekinula sam to. Alo bre, mi idemo u Amidži, one se dogovaraju...Ja razumem, ja sam je šest meseci ovde odbijala i ponižavala, razumem je, ali što onda posle svadbe i svega - rekla je Matora.

Meni je bilo stvarno žao - rekao je Nemanja.

Ona malo priča, ali meni priča dosta. Mnogo mi je ona rekla tim za zavet, znači ti si mene pravila budalom kad smo se vratile u Beograd - rekla je Matora.

Ja ću da ti kažem, ona se dogovarala da je dovede kod tebe u stan - rekao je Munjez.

foto: Printsceen

Ma naravno, samo neće da kaže, isto kao što neće da kaže da joj je lepša i zgodnija...Kad bih videla njeno ponašanje da je bolje, taj razgovor, ne bih ušla u vezu sa njom, ali ne bih imala ovaj gnev. Ali posle ovoga od jutros, ma po**šiš mi ku**c. Ona bi volela da postoji bilo šta da se uhvati da ja lažem, da bi umanjila njeno. To je nerealno - rekla je Matora.

Je l' nisi posumnjala na njenu reakciju kada je došlo prvo pitanje - pitao je Nemanja.

Ne. Ona meni kaže: "Kada su me optužili da sam ti ukrala kokosovo ulje, šta sam uradila?", ona je pobacala stvari i sve ostalo i tada mi rekla: "Je l' misliš da ne bih sada pobacala sve", tada mi je ulila poverenje - rekla je Matora.

Kurir.rs / Pink

Bonus video:

09:12 STARS-EP152