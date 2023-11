LJUBAVNICA OBELODANILA SVE DETALJE Matea Car otkrila da li je Anitina mama znala da joj ćerka vara Matoru: Videla me je na kameri

Danima je u "Eliti" glavna tema preljuba koju je počinila Anita Stanojlović. Ona je prevarila svoju suprugu Jovanu Tomić Matoru sa Mateom Car, koja konstantno iznosi nove-skandalozne detalje u javnost.

Naime, Matea Car je otkrila da se sa Anitom dopisivala sve vreme dok se spremala da izgovori Matoroj "da" na Svetom Stefanu. Takođe, tokom njihovog dopisivanja tražila i slala joj je navodno intimne fotografije.

foto: Printscreen

Mnoge je zanimalo da li je Anitina majka bila ''saučesnik'' ove preljube, odsnosno da li je znala za dvostruki život svoje naslednice. Matea je odlučila da obelodani sve i u jednoj emisiji otkrije da li je imala kontakt sa majkom svoje ljubavnice.

- Anitina majka mi se nije bi obratila. Jedini kontakt koji sam imala sa njom, bio je tak. Ona me je videla na kameri, Anitin sin je bio pored i to je to - kazala je Matea.

kurir.rs