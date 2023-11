ANITA NEĆE DA POTPIŠE PAPIRE ZA RAZVOD: Matora sve završila sa ADVOKATOM, Stanojlovića se moli ČUDU, evo šta je SLEDEĆI KORAK

Jovana Tomić Matora ne može i ne želi da zaboravi i pređe preko preljube supruge Anite Stanojlović. Rijaliti veteranka je, čim je saznala za Anitinu izdaju i to još u vreme njihovog venčanja, podnela papire za razvod, koje Stanojlovićeva, kako je Jovana otkrila kod Ognjena Amidžića. ne želi da potpiše.

- Nikada neću moći da povratim poverenje u nju, nikada neću preći preko prevare. Podnela sam sve za razvod, ide se kod notara, ona neće da potpiše, čekam to da se reši. Videla sam se sa advokatom. Sledeća osoba koja će nositi moje prezime biće moje dete. Poradiću na tome kada izađem iz rijalitija - rekla je Matora u Amidžiju.

Matora je otvorila dušu i iskreno priznala da njeno prezime više niko neće nositi sem njenog deteta.

- Ne znam, ja sam se zaljubila u nju sa svim njenim manama, da sam znala da ima takvu crtu, sad bih ti dala odgovor ne. Prvi put da sam bila sigurna, ja ne mogu da verujem da je ona to uradila, lajv u pet ujutru. Na mojoj svadbi je Đedović plakao, vezali smo se za ceo život, a ona tada na lajvu, i ona mi se pravdala, a ona tamo. Ja to nisam videla ni u knjizi. Iskreno, ne mogu da povratim poverenje nikada. Ne bih volela da se razočaram u sve ljude, ali biće veoma veliki stres. Iskreno, ja sam podnela to za razvod, znam da će moje prezime u budućnosti nositi samo moje dete - rekla je Matora.

