OGLASIO SE BRENDONOV OTAC NAKON SAZNANJA DA MU SE SIN "NUDI" NA SAJTU ZA ODRASLE! Evo kako je komentarisao "Milicu"

Branislav Radonjić Brendon ponovo je dospeo u žižu javnosti, nakon što je isplivao video na društvenoj mreži Instagram na kojoj bivši zadrugar nudi intimno druženje.

foto: Printscreen/RedTV

Učesnik niza rijaliti programa, Branislav Radonjić Brendon, otvorio je profil na sajtu za odrasle na kojem se predstavlja kao trans žena Milica.

On je napomenuo da ima 30 godina i da je otvoren za intimna druženja.

Nakon što je isplivala informacija da bivši učesnik rijalitija "Zadruga" Branislav Radonjić Brendon na jednom sajtu za odrasle nudi seksualne usluge prerušen u izvesnu "Milicu", oglasio se i njegov otac Radica Radonjić:

foto: Printscreen YouTube

- Nisam video i ne zanima me. Brendon ima svoj život i ja se ne mešam u to što on radi. Mi smo u normalnim odnosima, redovno se čujemo i viđamo, ali nisam upućen u njegove sklonosti i navike - kaže Radica Radonjić, Brendonov otac

Podsetimo, kontraverzni učesnik neretko je bio predmet raznih spekulacija zbog svoje drastične promene izgleda, zahvaljujući estetskim zahvatima.

Kurir.rs/ Informer

