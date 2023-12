"BOLJE DA JE OSTAO SA MILJANOM, PLAŠIM SE DA NE NAPRAVI NEKO DETE" Terzin drug izrešetao do MAKSIMUMA, skroz je otvorio dušu

Nakon što su pre nekoliko dana stavili tačnu na svoj odnos, Milica Veličković i Borislav Terzić Terza konstantno se raspravljaju i jedno drugom prebacuju razne stvari!

O njihovom odnosu, ali i o samim postupcima Terzića, za medije je govorio njegov drug Bane, koji je jasno izneo svoje mišljenje:

To je katastrofa! Ja sam njemu reko i pre nego da uđe da se unutra zeza, uživa, muva žene i to je to! Ne treba tamo da traži ženu svog života jer je neće naći. On je tako i počeo, ali eto...opet se budala zaljubila i sad preživljava svašta, rekao je Bane i dodao:

Bolje da je ostao sa Miljanom nego što pravi ovakve stvari. Ja se samo plašim da ne napravi neko dete tamo, pa da se dokusuri skroz! Nisam očekivao da šće baš tako da se zaglavi, rekao je on.

