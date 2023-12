"ANITA JE OLOŠ, ONA I NJENA MAJKA SU DVA ZLA" Stanojlovićkin bivši izneo sav prljav veš, a ovo kaže o njenom BRAKU s Matorom

Bojan Armuš, dečko sa kojim učesnica "Elite" Anita Stanojlović ima dete, oglasio se za medije nakon što je uskoro bivša supruga Jovane Tomić Matore sve najgore pričala o njemu.

On je objasnio da sa rijaliti učesnicom iz Kruševca nikada nije bio u braku.

- Ona meni nije bila žena, to su laži sve što pričaju, mi imamo zajedničko dete. Došao sam prvi put u Nemačku da radim na mesec dana. Ona i njena majka ništa ne pomažu, nemamo njihovu podršku, mada sam ja i rekao kad smo bili u socijalnom da mi njihova finansijska pomoć nije potrebna - rekao je Bojan.

On je progovorio i o Anitinoj majci, koja je dobila ponudu da uđe u "Elitu".

- Majka joj je imala probleme po gradu, ljudi su je jurili za pare, dolazili na vrata, dužna je da ne zna šta će od dugova, pošto sam znao neke ljude, pomogao sam joj, ali je žena katastrofa, obe su, nego ja to nisam znao. Njih dve su dva zla - tvrdi Bojan i nastavlja:

- Mi nismo bili u vezi, niti smo živeli zajedno, viđali smo se povremeno, ona nije nosila moje prezime, nego je na kontu priče da je maltretirana ušla u rijaliti. Prvih godinu dana od njenog porođaja smo se viđali, bili smo u dobrim odnosima, posle toga ne znam šta se desilo.

Bojan se osvrnuo i na odnos Anite i Matore.

- To me ne zanima, ni ne razmišljam o tome, niti me ona više interesuje. To je ološ - izjavio je Bojan.

Anitina majka se nije javjala na poziv novinara.

