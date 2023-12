ANITA NAPUSTILA ELITU! Stanojlovićka izašla iz Bele kuće, a evo gde se sada NALAZI - OTKRIVENO!

Učesnica Elite Anita Stanojlović poslednjih dana u žiži je interesovanja zbog odnosa sa Anđelom Rankovićem, prema kome je javno priznala emocije.

Stanojlovićeva koristi svaki trenutak da mu se obrati, a pre nekoliko dana je za vreme Nominacija sela na garnituru pored njega i priznala mu da će morati da napusti "Elitu".

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Kako mu je sama potvrdila, Anita 21. decembra, danas, ima zakazano suđenje sa bivšim partnerom i ocem njenog deteta, i to u rodnom Kruševcu, na koje ona mora da ode.

Anita je jutros oko 6 sati ustala i zaputila se u Kruševac gde će se ročište održati. Ona se nakon suđenja vraća u rijaliti, a pretpostavlja se da će prvo Anđelu ispričati kako je suđenje proteklo.

foto: Printscreen

Podsetimo, Anita je u otvorenom razgovoru priznala da joj se cimer sve više dopada, a potom i istakla da nije sigurna u svoja osećanja prema njemu.

- Osetila sam neku energiju i strast na prvi pogled. U nekim trenucima mogu da kažem da sam se zaljubila, a prerano je. U nekim trenucima razmišljam da nije inat, a opet mi daje neke signale. Verujem da mi muškarci pričaju iz kompleksa prema njemu da sam mu inat. On je ušao i poremetio sve. Fizički je skroz kako treba, ali taj pogled i osmeh. Pogledom mi kaže sve što ne može rečima. Nije on kao ja, ja sam napadnija, ali mi pogledom kaže - rekla je Anita.

- Prija mi, ali opet u nekim situacijama kad komentarišu kako ga spopadam, a on prećuti, meni ne prija - rekla je Anita.

foto: Pritnscreen

- Kad si shvatila da se gase emocije prema Matoroj? - nastavio je voditelj.

- Definitivno se ugasilo kad je on ušao. Verovatno se desilo mnogo ranije, ali mislim da je to posle nominacija kad sam skroz promenila ponašanje. Verovatno ja samoj sebi nisam htela da priznam jer sam se prošle godine toliko borila za nju, ali mislim da je on presudio i više me ne zanima kako se ko oseća, gledam samo sebe. Ja nju više ne osećam, kao da mi je stranac, uopšte nema osećaj. Ona je prema meni stvarno bila super, ali taj prelaz od šest meseci, pa odma u vezu. Anđelo je rekao da voli da bude dominantan, ona je to bila ovde, pa kad smo izašle ja sam preuzela tu ulogu. Mene je privlačilo to što nisam mogla. Ne kajem se što smo ušle u brak, ali sad kad razmišljam samo jer ne bih volela da je povredim - zaključila je ona.

