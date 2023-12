TUŽNA ISPOVEST ANITINE MAJKE! Angelina o PAKLU koji je prošla, pa šokirala: Svi su bili ZGROŽENI, produkcija me je ZVALA...

Majka Anite Stanojlović uključila se u lajv sa Osmanom Karićem i tom prilikom otkrila kroz šta je sve prošla zbog ćerkinih pogrešnih odluka.

Kako je istakla, bilo joj je jako teško jer nije mogla da razume Anitine postupke.

- Anita je radila svašta, znate već šta je sve radila. Naravno da nisam mogla da je podržim. Tokom učešća u "Zadruzi 6" nisam se nikad oglašavala. Mislim samo jednom na početku, pošto je prvih mesec dana bila normalna. Posle je počela da radi stvari koje niko normalan ne bi podržao. Kad se uhvatila sa Matorom, tad sam doživela šok, tada sam pogasila Instagram, Fejs - rekla je Angelina.

- Kako si reagovala? - pitao je Osman.

- Katastrofa. Tada su me zvali da uđem u "Zadrugu". Bilo me je sramota, ali na poslu mi niko ništa nije rekao. Šta da mi kažu? Oni znaju da nije do mene. Svi su bili zgroženi. Kod nas to nije normalno. U Kruševcu nisam videla nikad dve devojke. Meni to nije normalno, niti bilo kome ovde. Po Beogradu verovatno jeste. Zvali su me iz produkcije da uđem u rijaliti. Sada je pravo vreme da uđete. Ja naravno nisam htela. bez obzira u koliko sam teškoj finansijskoj situaciji, nisam htela. Šta će meni to? - rekla je Angelina, pa dodala:

- Ljudi su mi tada slali klipove, bilo me je sramota, iskreno i od mojih. Meni to nije normalno.

Anita i Matora su se, podsetimo, na primorju zarekle na večnu ljubav. Malo potom, saznalo se za Anitino flertovanje sa Mateom Car, što je Matoru skroz razočaralo, pa se u rijalitiju često sukobljava sa Stanojlovićevom.

Kurir.rs/Telegraf/Prenela: K.M.

