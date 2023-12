"DA IMA NOVCA NE BI JOJ RODITELJI ONAKO ŽIVELI" Anitina majka potkačila Matoru, ali i priju i prijatelja, šta je tek poručila OCU

Majka Anite Stanojlović Angelina rešila je da da svoj sud o aktuelnim svađama njene ćerke sa suprugom Jovanom Tomić Matorom koje su se desile nakon što je u "Zadrugu" ušao Anđelo Ranković.

- Čisto sumnjam da će je ostaviti na miru, neće sigurno još neko vreme. Pa, kako bi inače bila glavna tema? Ne želi da se pomiri sa činjenicom da je odbačena, ja ne znam kome je ona ikada bila zanimljiva i šta je ona pokazala svih ovih godina, ali dobro, ima ljudi koji je vole, koji su poput nje - priča Angelina.

foto: Petar Aleksić, Screenshot

Matora je Angelinu i Anitu optužila da su je tipovale zbog para.

- Meni je to ovo smešno zaista, kad čujem da je Anita nju tipovala, pa još kad pomenu mene prekrstim se, uporno ljudi o tipovanju i novcu... Evo, da pitam vas, šta to Matora poseduje, koje nekretnine i koji novac, pa je Anita nju tipovala zbog koristi i novca?! Poseduje jednosoban stančić, ona da ima tolike pare ne bi joj roditelji živeli kako žive! Ovim putem se izvinjavam njima, ali i te kako su pljuvali njeni roditelji po Aniti i po meni, tako da neću se više suzdržavati samo, iznosim svoje mišljenje - kao što je njen tata izneo svoje i mene nazvao kako me nazvao, umesto da savije glavu i ćuti, da ne komentariše druge jer mu je ćerka dno dna, ona daje sebi za pravo da pljuje po nekom kog ne poznaje. Tako da, ne vidim nikakvu korist. Sve što je Aniti kupila to joj je i uzela, svadbu je kepecolika sama želela, htela je da bude u žiži javnosti. Htela je glamurozno venčanje kako bi se o nečemu pisalo i pričalo jer to je Matora! Ona je, znate, javna ličnost, sramota me da je komentarišem, iskreno - završila je Anitina majka Angelina.

kurir.rs/pink.rs/I.L.

Bonus video:

01:15 Matora i Anita izgovorile sudbonosno DA