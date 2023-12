STEFAN KARIĆ NAPUSTIO KUĆU! Osman progovorio o sinu, pa spomenuo Šaviju: Ona traži zatvor za moje dete

Osman Karić, otac Stefana Karića progovorio je o odnosima sa sinom pa se dotakao i suđenja sa Natašom Šavijom kao i poziva za ulazak u "Elitu".

foto: Kurir

- Kristina i ja smo imali poziv da uđemo u rijaliti, ali ja iskreno ne vidim sebe u rijalitiju. Ne bih mogao da izdržim jer jednostavno takav sam. Možda bih i ja pokušao da izdržim, ali svaki njihov kontakt sa mnom, da me neko pljune u duelu i se ostalo... bacio bih sve pod noge, ono što sam u životu radio i borio se i jednostavno ne bih mogao... Ne ide da se pokažem kao takav. Ne dam na sebe. Rijaliti ne bi izvukao ono što ja već ne znam da imam kod sebe. Znate moj život prethodni, borio sam se na ulici da se dokazujem i sada kad bih ušao u rijaliti morao bih da prećutkujem mnogo lošijim ljudima od sebe. Ne bih voleo da me neko vređa, jer su skloni da vređaju očevem, majke, decu - rekao je on.

Osman je za medije priznao da se Stefan pred određenog vremena odselio iz njihove porodične kuće na Zvezdari.

- Ne znam gde je Stefan večeras, trebao je da dođe, ali je sigurno sa devojkom. Oni su uzeli neki stan, tako da više nije na kućnoj adresi. Odavno se preselio od kuće. On i njegova devojka su bili raskinuli, ali su se pomirili. Svađali su se i mirili ali sada su opet zajedno zbog čega mi je drago. Voleo bih da Stefan nađe devojku za sebe. Ni za ovu kao ni za prethodne nemam da kažem šta loše. Voleo bih da sa ovom devojkom stane na ludi kamen. Voleo bih da uskoro postanem deda - rekao je Osman.

foto: Kurir Televizija

Karić je ispričao u kakvom odnosu je sa Natašom Šavijom nakon incidenta koji se desilo između nje i Stefana.

- Ja nikada nisam imao loše mišljenje o Šaviji. Stefanu nije to trebalo, sud će odrediti šta je sve bilo. Ne mogu njega da branim, a ne mogu ni nju da štitim. Ne bih da se mešam u detalje suda i kvarim njihovu koncepciju. Ostaću suzdržan pa će sud doneti tu odluku. Ne verujem da će na prvom suđenju sve da se završi. Sa Natašom sam bio u kontaktu, ali odjednom je prestala da se javlja. Trebali smo da se vidimo u Novom Sadu... On je sumnjala u mene, ja u nju i onda nisam hteo, ne mogu da razmišljam. Zvala me čak i kod nje kući na kafu, ali ja nisam želeo da odem - ispričao je on.

foto: Printscreen Eksluzivno

Osman je na kraju otkrio da Šavija zahteva da Stefan ode u zatvor.

- Ona traži da moj sin ide u zatvor. Nataša se menja kao i vreme i ne znam šta da mislim. Nije mi svejedno zbog toga i boriću se svim silama da ne dođe do toga - rekao je Osman.

Kurir.rs/ Informer/ preneo/ N.K.

