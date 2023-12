MILJANA UNIŠTILA SVE ZOLINE STVARI: Veliki šef se odmah oglasio i doneo važnu ODLUKU, Kulićeva debelo kažnjena

Kontroverzna rijaliti zvezda Miljana Kulić ponovo je u centru pažnje zbog svog ponašanja koje je izazvalo negativne reakcije javnosti. Ovog puta, ona je odlučila da se obračuna sa svojim bivšim partnerom Lazarom Čolićem Zolom, uništavajući njegove stvari. Ovaj incident izazvao je burne reakcije, a čak se i Veliki šef oglasio.

Naime, nakon ovog incidenta, Kulićeva je kažnjena mesečnim honorarom. Očigledno je da produkcija ne želi da toleriše ovakvo ponašanje u rijalitiju i da je odlučna da preduzme korake kako bi disciplinovala učesnike koji prelaze granice u svom ponašanju.

Inače, ovo nije prvi put da Miljana Kulić privlači pažnju javnosti svojim postupcima. Njena kontroverzna ponašanja su često tema razgovora, a ovaj poslednji incident je samo nastavak niza skandala koji prate njen boravak u rijalitiju.

Iako su sukobi između Miljane i Zole postali uobičajena pojava u javnosti, ovaj put je situacija eskalirala na drugačiji način. Miljana je svojim postupkom izazvala ne samo bes Zole, već i osude publike koja prati njihovu turbulentnu vezu.

Podsećanjazbog sukoba sa bivšom devojkom Čolić je odlučio da napusti "Elitu".

- Ako joj se budem obratio, nebitno da li je lepa reč ili ne, neka mi umre cela porodica! Eto, iskreno. Tako da znate, ja ovde više ne mogu da učestvujem. Jednostavno, ne mogu više! Ne daj Bože da napravim neki haos, da nekog ne pošaljem u klinički centar... Najpamentije je da me pustite na lep način, ako može, i to je to. Da ne bude neke frke, jer ja pod ovakvim uslovima ne mogu da učestvujem. Toliko od mene - rekao je Zola i demonstrativno skinuo bubicu sa sebe.

