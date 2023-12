RAT NA VIŠE FRONTOVA! Miljana potkačila Ivana Marinkovića za OČINSTVO, a evo ko se još sukobio, pa zamalo došlo do FAJTA (VIDEO)

Miljana Kulić, učesnica rijalitija "Elita" odgovarala je na pitanja publike tokom emsije "Pitanja gledalaca".

foto: Printscreen YouTube

- Ko te više nervira Ivan, Jelena ili Beka?

- Niko ovde, ali te večeri kada je uporedi psa sa mojim detetom, ali ja nemam animozitete prema nikome. Ja sam juče mazila Beku ali mi je Ivan uzeo i krenuo da me psuje, a meni je Željko rekao da Ivan više mazi Beku nego njega. Ništa ne očekjem, ničemu se ne nadam, ali im ja svima želim svu sreću. - rekla je Miljana

- Miljana nema pojma, ona stalno menja svoje stavove i mišljenje. Ona je preneko veče peva sat vremena, i to neke provokacije na nivou deteta od tri godine, a to je Miljana stil. Ako nikoga ne primećuje to je to, ali nemoj da peva toliko - dodala je Jelena.

foto: Printscreen YouTube

- Ja ne menjam raspoloženja znam za Miću da ne voli dlake životinja, ali Miljana mi je nebitna, Zola me je spasio i hvala mu na tome. Bebica sada može da uživa sa Teodorom jer je ona sa Zolom, ali me je strah da ne poludi kada vidi kako smo Jelena i ja srećni.

Usledilo je pitanje za Anitu:

- Da li si zahvalana Mići na svem i da je on jedini koji ja dobar prema tebi?

- Mislim da Mića nije jedini, ali me on vraća u normalu. da sam ga slušala prošle godine, bilo bi bolje. Ne bih bila sa Matorom sigurno - rekla je Anita.

foto: Printscreen YouTube

- Bila je priča da je joj je Mića rekao da je slušala svoje srce, a onda je priznala da sam ja ispala budaletina i da je ona radila sve iz cilja. Meni je rekla da je ima cilj, u lice si mi rekla to, a sada još da se kaje što je bila sa mnom, a ja se ne kajem - rekla je Matora.

- Ja ništa nisam rekla, a rekla sam kod Darka šta mi je sve smetalo i zahvalila se Mići - dodala je Anita.

foto: Printscreen YouTube

- Ja sam tada bio protiv toga, i ona je napravila problem, smatrala je da je to izlaz iz svega, ali kada je shvatila rešila je da se vrati na pravi put. Anita je neko ko nema stategiju, ona ne zna gde udara. Ovo je meni savršen odnos sa Anđelom. - rekao je Mića

foto: Printscreen YouTube

- Ovde se zna o kakvim se personama radi,ako Anita sebi dozvooljava ono što Anđelo želi, ali opet mi on nije jasan što ne želi da konkretizuje nista - rekao je Menusr.

Kurir.rs/ Pink/ preneo/ N.K.