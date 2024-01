ŠA DOŽIVEO NERVNI SLOM! Ne može da prihvati RASKID s Mionom, a kad je spomenuo bivšu ženu Vanju, ona poklekla: ZAJEDNO u krevetu!

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović su od samog početka imali turbulentu vezu, a nakon posete njenih roditelja ona je reperu zatražila pauzu i malo prostora da razmisli o njihovoj budućnosti.

Repera je to dodatno razbesnelo, te Ša ni sada ne može da ispoštuje njenu odluku, pa je nastavio da se raspravlja.

- Sada je bio tamo i bacio je kosku, da je čuo iznervirao bi se. Sada seo tamo kao utvara iza vas i sluša...Ti si stao gore kod vrata - rekla je Miona.

- Stani da ti kažem, nemoj da mi upadaš u reč, koji ti je...?! Sada je on stao tamo, tužno kuće pogled, svi blenu i on sada izgleda kao paćenik. Druga stvar, prilazi i kao: "Meni je loše", on na slavi priča. Je l' možeš da ispoštuješ Jovanu sada?! Znamo da ti je loše, ne možeš da pričaš da je meni super, kao što Vanji pričaš da me boli..., jer si debil i kreten ako misliš da je to meni tako - rekla je Miona.

- Ja ne mogu da se smejem ako mi nije dobro, ništa ne radim na silu. Upoznala me je takvog - govorio je Ša.

- Mislila sam da su svi ludi, a ti ispravan - rekla je Miona.

- Šta hoćeš da kažeš, da je Vanja ispravna? - pitao je Ša.

- Ne znam...To je tvoja drugarica - rekla je Miona.

- Nemoj da pričaš da nisam bio sjajan kada sam bio savršen - rekao je Ša.

- Ja to ne mogu da pričam, a i ne zanima me - rekla je Miona.

- Ne bi se ni ti zaljubila u mene da ti je s nekim bilo sjajno, što je normalno - rekao je Ša.

Međutim, čim su legli zajedno u krevet, sve je Miona zaboravila i zaigrala se pod jorganom.

Podsetimo, Ša se još zvanično nije razveo od supruge Vanje Aleksić.

kurir.rs

Bonus video:

05:53 Nenad Aleksić Ša