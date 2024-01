"KAČAVENDA I ANA SLOBODNO NEKA SE POČUPAJU" Isplivale nove informacije o lažnim KUMAMA, a ONA posebno kivna na njih, evo i zašto

Ivana Šašić, bivša učesnica rijaliti 'Zadruga' i pevačica oglasila se i dala svoj sud o gorućim temama u Beloj kući.

Ivana je progovorila o svom drugaru Nenadu Aleksiću Ša i otkrila svoje mišljenje o njegovom odnosu sa Mionom Jovanović.

- Što se Ša tiče istorija se ponavlja, već viđeno. On ima taj problem da ga neko voli i potrebu da ga voli. Malo je posesivan u ljubavi. Ja sam ga zagrlila kada sam ušla i rekla sam mu da mu to ne pomaže, jer je on takav i biće tu svega i svačega - rekla je Ivana Šašić.

- O Kačavendi nemam nikakvo mišljenje niti me zanima. Ja sam njoj rekla da sam ja Acina drugarica, a da ona sa svojom drugaricom treba da raspravi sve probleme. Niti me zanima Ana, niti Kačavenda. Nek se njih dve čupaju na kraju krajeva same, meni nijedna ni druga nisu bitne niti su mi drugarice. Očekivali su moje reakcije, ali mene njihov rijaliti ne zanima - poručila je Ivana.

