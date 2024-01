HITNO OGLAŠAVANJE FILIPA CARA IZ CRKVENICE: Kome trebam... Bivši rijaliti učesnik vidno uznemiren poručio: To je to!

Filip Car se danas oglasio iz svoje rodne Crikvenice putem Instagrama. On je obavestio svoje prijatelje i fanove da je izgubio telefon:

- Halo, crko mi je telefon, kome hitno trebam, neka mi piše na Instagram, ili ako gori, nek me zove na Brunov ili tatin broj. To je to, vidimo se. Nemam telefone - poručio je Filip, koji je bio vidno iznerviran.

Podsetimo, Maja Marinković, kad je ušla u "Elitu" priznala da i dalje voli Filipa Cara, nedavno se pokajala zbog svoje izjave.

- O kakvoj ljubavi ti pričaš, kad Car nikada nije želeo ni da te prihvati za devojku, nikada nije ozvaničio vezu sa tobom? - glasilo je pitanje za Maju Marinković.

- Da li je Car učesnik Elite? Kada bude bio, onda mogu da komentarišem. Ja sam pričala o svojoj ljubavi, ispala bih folirant, da sam rekla da nisam zaljubljena, to je neko sa kim sam ja bila godinama u nekom odnosu. Šta se desilo u Zadruzi 5, kad sam ušla, a on posle manje od 24 sata ostavio Dalilu Dragojević i ušao u vezu sa mnom? Rekla sam da ga više neću spominjati. Niti sam u ljubavnim odnosima, niti ću ove sezone sa nekim biti u rijalitiju, jer mi se nijedan muškarac ovde ne dopada - odgovorila je Maja Marinković.

