NAKON ŠTO JE MIKSI PIKIRALA NOVOG UČESNIKA OGLASILA SE NJEGOVA MAJKA: Evo šta ona ima da kaže o potencionalnoj snajki

Miljana Kulić i Darijan Radomirović su sve bliskiji, a mnogi nagađaju da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Zbog toga se sada oglasila njegova majka koja priznaje da bi bila srećna ukoliko bi njen sin bio u vezi sa Kulićevom.

- On ume i voli da se druži. Ako je to zbilja tako, ja na to ništa nemam posebno da kažem, jer se ja nikada nisam mešala u njegov izbor. Valjala mu devojka, ne valjala, bila dobra, ne bila, uvek sam pričala:"Ja nisam rodila debila nego momčinu", a šta god da uradi, molim lepo - kaže Bahrija, koja kaže da bi prihvatila Miljanu Kulić za snajku.

- Sve što on odabere ja prihvatam uvek. Baš mi je slatko što se cmaču u obraz, ja znam, kada je držao jedan klub u Pančevu, po 200 devojaka dođe, poljubi ga i opet, kad krenu kući. To meni ništa nije novo, on je oduvek omiljen, mio...

Obožava Miljanu Kulić

- Nećemo unapred da kvarimo ništa, polako. Miljana mi je ljubimica, simpatična je. Jako je vredna, pedantna, sposobna, inteligentna... Ako pokažu emocije, molim lepo. Nikada, pa ni sada, sinu se nisam mešala u emotivne izbore.

