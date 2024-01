OPERACIJU ŽELUCA UMALO PLATILI GLAVOM: Hteli da smršaju pa im se borili za život! Ovi poznati su prošli bez komplikacija

Operacija smanjenja želuca poslednjih godina uzela je maha. Mnogi se odlučuju da uz pomoć hirurške intervencije, koja u Srbiji košta oko 4.000 evra, smanje kilograme, a među njima ima i dosta poznatih čičnosti.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Bivši zadrugar Nenad Neca Lazić odlučio se na ovaj zahvat, koji će biti obavljen u Turskoj.

- Pozdrav, dragi ljudi! Evo, u ruci držim pasoš i jednu avionsku kartu, idem u Istanbul. Ovog puta ne idem turistički, vec idem da obavim jedan hirurški zahvat. Idem da operišem želudac. Dugo sam razmišljao da li ovo da uradim. Ovo jeste jedna teška odluka. Odlučio sam da tako mora da bude. Mora, zbog mog zdravlja. Želim da budem mnogo sigurniji u sebe, želim da ostvarim sve ono o čemu sanjam. Ovo je jedan ozbiljan korak, ovo je nešto što ce mi pomoci da radim na sebi u buducnosti. Eto, toliko - rekao je Neca u snimku na Instagramu.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

U Turskoj se operisala i rijaliti učesnica Miljana Kulić. Ona je nakon intervencije prošla golgotu. Njoj su se lekari borili za život. Nakon operacije došlo je do ozbiljnih komplikacija, zbog čega je završila u bolnici. Borba za njen život trajala je nekoliko nedelja i na sreću, oporavila se.

- Posle operacije u Turskoj pre 12 dana, došlo je do zgrušavanja krvi i napravili su joj se trombovi. Lekari joj daju "fraksiparin" kako bi joj razbili trombove, koji mogu da budu opasni po život. Posle operacije stavljena je u veštačku komu, iz koje se probudila u nedelju ujutru. Sada je priključena na aparate, pod sedativima je i još nije svesna - rekao je tada za medije Siniša Kulić, Miljanin otac.

foto: Printskrin/Instagram

Operaciju je glavom mogla da plati i Indi Aradinović. Ona je prošla kroz pravu dramu.

- Rešila sam da brzo i lako rešim svoj problem, tako što ću otići pod nož i, nažalost, desilo se da je od prve operacije krenulo sve onako komplikovano. Prošla sam jedan ozbiljan vid borbe za život - počela je ona ispovest za medije nakon što se oporavila.

- Desila se povreda pankreasa. On je počeo da pravi problem u organizmu, da kači slezinu koja se upalila i koja se tokom druge operacije morala odstraniti. Dakle, ja nemam jedan organ više u sebi! Što se želuca tice, nemam više sliv želuca, nego kombinaciju sliva i bajpasa, a bajpas rade samo ljudi koji su ekstremno ugojeni i kojima ekstremno treba da skidaju kilograme, tako da je važno samo bilo da se ja spasim u tom momentu - ispričala je pevačica, napominjući da je i treća operacija postojala kao opcija.

foto: Printscreen Instagram

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, među prvima se odlučio da smanji želudac. Posle operacije se veoma brzo i prepolovio, ali se sve iskomplikovalo jer je nedugo posle operacije uhapšen zbog afere Reket, a zbog, kako je rekao, loši uslovi u zatvoru uticali su na to da se njegovo zdravstveno stanje pogorša. Boki je danima konstantno povraćao.

foto: Ana Paunković

Nažalost, smrtni ishod nakon ove operacije bio je u slučaju oca Darka Lazića, Milana. On je preminuo u decembru 2020. godine. Nakon hirurške intervencije došlo je do komplikacija, danima je bio u komi, a lekari, koji su dali sve od sebe, ipak nisu uspeli da mu sačuvaju život.

Milan se odlučio na operaciju nakon što je video da je njegov sin Darko odlično prošao.

foto: Pritnscreen/Instagram

Nakon saobraćajne nesreće pevač je sedam meseci proveo u kolicima, nezdravo se hranio te se mnogo i ugojio. Imao je problem da smrša te se odlučio na operaciju koja je unjegovom slučaju bila uspešna.

- Najbolje i najefikasnije rešenje je bilo je upravo opeacija. Kada sam izašao iz bolnice, prvi pet-šest dana kao da sam imao upalu mišića u stomaku. Ugojio sam se jer sam bio sedam meseci u kolicima, fizička aktivnost je bila nula, nije da nisam jeo, jeo sam, nisam se ugojio od vazduha, ali sam jeo manje - rekao je pevač svojevremeno za "Vikend Premijeru", koji je posle operacije smršao čak 109 kilograma.

foto: Privatna Arhiva

Njegov prijatelj Sloba Vasić se podvrgao drugoj metodi. On je ugradio balon u želudac, ali efekat nije postignut, te je izjavio da se kaje zbog intervencije.

foto: Nemanja Nikolić

Voditeljka Aneta Ivanović dvadeset godina vodila je bitku sa kilogramima, a smršala je zahvaljujući operaciji smanjenja želuca. Pre toga koristila je tablete za mršavljenje, držala dijete, išla na treninge, ali rezultate koji bi nju zadovoljili nije postizala. Zato je rešila da ode pod nož.

- Od operacije i u narednih šest meseci skinula sam trideset kilograma. Nije to naivna operacija, ozbiljan hiruški zahvat je u pitanju. Nisam se plašila, jedva sam čekala da se to desi. Jedan dan se boravi u bolnici, nedelju dana je teško da se privikneš na sve to. Dobiješ tačna uputstva, šta i koliko smeš da uzimaš - izjavila je tada voditeljka za medije.

foto: Printscreen/Instagram

Za pevačicu Anu Nikolić se pričalo da je išla na operaciju, ali ona to nikada javno nije htela da prizna, iako su osvanule fotografije na kojima joj se vidi ožiljak. Nakon intervencije ona je za mesec dana smršala 15 kilograma.

foto: Printskrin/Instagram

Zvezda "Granda" iz Podgorice Krstinja Todorović je nakon takmičenja otišla na kliniku i smanjila želudac. Smršala je oko 80 kilograma.

foto: Printscreen

Dejan Milićević je nakon operacije smršao više od 35 kilograma.

- Dva dana posle operacije pušten sam kući, a već petog dana sam uveliko fotografisao i radio kao da nisam imao nikakvu operaciju. Nisam imao loša iskustva i prezadovoljan sam kako rezultatima, tako i procedurom i doktorom - izjavio je fotograf jednom prilikom.

Bonus video:

00:04 Miljana Kulić izašla iz bolnice neprepoznatljiva