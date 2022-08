ŠOK! TURSKA BOLNICA TUŽI KULIĆE ZBOG UNIŠTENOG BIZNISA?! Miljana i Marija idu u ZATVOR! Za oštetu im TRAŽE100.000 €!

Miljanu Kulić tuže hirurzi iz klinike u Turskoj zbog toga što im je narušila reputaciju i traže odštetu od 100.000 ili zajedno sa majkom Marijom Kulić ide u zatvor!

Nakon što umalo nije umrla zbog nepažnje i, kako se pisalo, konzumacije alkohola i cigareta, kao i letenja avionom iako je trebalo da miruje, Miljana je krivicu svalila na specijaliste iz Istanbula, koji su sve radili gratis! Uništila im je posao, zbog čega su rešili da je ganjaju do kraja.

- Ljaga koju su im Kulići bacili na ime je nemerljiva i to je nešto što neće da prođe tako kako su oni mislili. Da Miljana umire zbog njih, odjeknulo je kao bomba i ceo svet je saznao za skandal naše rijaliti-zvezde. Svi koji prate Instagram videli su sve. Pacijenti su samo počeli da otkazuju operacije koje su imali zakazane čak i za sledeću 2023. Bilo je zaista dramatično. Marija je konstantno blatila specijaliste koji su operisali Miljanu. Prala je sebe i ćerku koja je bila na korak do smrti - priča izvor.

- Mnogo pacijenata je otkazalo zakazane operacije. "Ta porodica nas je uništila da nema dalje. Miljana je sama sebe zeznula, a sada krivi nas. Njena majka je prosta i drska žena. Tužba uskoro sledi", rekao je glavni hirirug. Oni su van sebe jer su sigurni u svoju stručnost i znali su da operišu ultrapopularnu ličnost. To je pakao za kliniku koja je bila broj jedan - završava izvor iz Turske koji je upućen u sva dešavanja vezana za skandal koji trese Srbiju i Tursku.

Onda navodi šta čeka porodicu iz Niša.

- Turci su čekali da vide kako će proći Miljana i da li će umreti. Sada, kada je dobro, sledi joj pakao i nesanica. Još jedan udarac za njenu porodicu koji se sprema. Turci su sastavili tužbu. Prvo, ona nije ispoštovala dogovor i nije propisno izreklamirala kliniku, a sve je dobila gratis. Nije se pridržavala pravila, pila je, jela, alkoholisala se i letela posle operacije. Onda je njih klevetala i lagala da je oni umalo nisu ubili. Znači, kleveta i laž, naneta duševna bol svima koji rade u klinici, gubitak velike količine novca, ukaljana reputacija... Sve to kad se stavi na papir izađe više od 100.000 evra, što će Kuliće da zavije u crno. Oni nisu svesni šta im se sprema. Ako ne budu imale novca da plate sve to, Mariju i Miljanu čeka zatvor. Nju kad joj bude malo bolje, Mariju odmah. One misle da su se izvukle, ali haos tek sledi. Turci će ih ganjati dok ne plate zadnji cent i naplate im narušeno ime koje su godinama gradili - završava izvor blizak klinici u kojoj se Miljana operisala.

