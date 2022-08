MARIJA KULIĆ OTKRILA ŠTA ZAMERA BEBICI! Miljanina majka otkrila kako se on ponaša prema malom Željku, OVAJ problem mora da reši!

Majka Miljane Kulić, Marija Kulić, gostovala je u emisiji "Narod pita" sa Miljaninim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom.

Ona je pohvalila to što je Nenad sve vreme bio uz njenu ćerku dok se borila za život, međutim, kao čoveku mu ipak žestoko zamera jednu stvar - to što ne viđa svoju decu.

Marija je otkrila da je Miljanin dečko Bebica bio velika podrška celoj porodici Kulić, ali da mu i pored toga što je dokazao da je dostojan njene ćerke kod njega jako smeta to što ne viđa svoju decu iz prethodnog braka.

- Ja sam bila žensko dete koje je jedva čekalo da otac dođe bez obzira što nije živeo sa nama. Prvo sam ljubila njegove cipele, pa onda njega. Rekla sam Bebici da on bude taj koji će da napravi prvi korak. Kakav god da je odnos sa njegovom bivšom ženom, ne može na osnovu toga da gleda decu. Miljana je razumna, zna da deca moraju da budu u kontaktu sa ocem. Te male devojčice nisu dužne da plaču i tuguju. On je rekao da će sve da legne na svoje mesto. Najsrećnija bih bila da uspostavi kontak sa decom, da bude viđanja... Nije on loš čovek. Videla sam ga par puta sa Željkom, krenu mu suze na oči, ali neće da pokaže... Verovatno se seti svoje dece... - rekla je Marija.

