"PRE BIH SEBE VIDELA U SANDUKU, NEGO TEBE PORED TOG ZLA!" Reči majke Anđele Šparavalo naježiće mnoge: Isti pol je u pitanju...

Anđela Šparavalo odlučila je da na Elitoviziji umesto ljubavne recitacije napravi presedan i pročita pismo, kojim se javno obratila svojoj porodici.

- Dragi i poštovani roditelji i poštovani brate. Znam koliko boli sam vam nanela u proteklom periodu. Morate i mene da razumete. Nisam mogla ni da sanjam da ću se zaljubiti u isti pol, a ta ljubav sada je moja bol. Vi ste moja krv i zauvek u mom srcu. Od ljudi doživljavam veliki pritisak, ali ti si me majko naučila da budem na zemlji kada mi se ceo svet ruši. Ovo je jedan od mojih najtežih perioda, s kojim se jako teško borim, jer vi niste uz mene. Majko, uvek si pričala da želiš da me vidiš srećnu, a ja sam u ovom odnosu najsrećnija - istakla je Anđela.

Aleksandra Šparavalo, Anđelina majka, nije ostala imuna na reči svoje ćerke, te je odlučila da u svom otvorenom pismu otkrije kako se čitava porodica oseća zbog Anđelinih odluka.

- Anđela, sine, da, ja sam te naučila kako da čvrsto stojiš na zemlji, uvek bila uz tebe, ali tada smo imale poštovanje jedna prema drugoj, odnos drugarski. Poveravala si mi se o momcima. Sećaš li se Anđo grickanja nosa, kazes mi:,, Mamice moja, ja taj tvoj nosic obožavam, volela bih ako ikad budem nešto radila, da te vodim da mi budeš model." Sećaš li se Kopaonika kada su te vratili u pola noći i kada su rekli da nećes dva meseca stati na nogu?! Znaš i sama šta je mama činila da te povrati psihički i fizički uz moj trud. Znaš i sama koliko sam plakala, koliko sam se nervirala, radila vežbe sa tobom svaki dan da bi ti povratila nogu. Kroz ovo tvoje ponašanje, onom porukom si me još više unesrećila jer vidim da si izabrala put kojim ćes sama sebi uništiti život. Kažes da te ja kanalim, a mama je samo želela da vrati svoju Anđu, onu kakva je bila prva dva meseca, a ne da praviš od sebe nešto što nisi. Samo se seti onih naših osmeha, kada mi kazes samo ti mama mozes da me tako nasmeješ. Pošto si izabrala taj put, sama sebi da upropastiš život, u mojoj duši je samo patnja, jar ja više ne prepoznajem svoje dete. Taj moj osmeh što znaš kakav je pretvorio se u suze i bol. Anđo sine, ti si svoj put odabrala, a ja se samo molim Bogu da ostanem zdrava tvom bratu i da njega izvedem na pravi put, pošto tebe očigledno nisam. Uživaj u tvoj sreći, a nas si unesrećila za ceo život. A što se tiče Bojane, mene ne zanima da li je ona nasilnica ili nije, radi se o tome da bi pre sebe videla u sanduku nego tebe pored tog zla, a najgore što je isti pol u pitanju. Jos jednom ti kazem da nikad ni ja, niti cela porodica to nece prihvatiti.

