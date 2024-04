SANDRA ČAPRIĆ POSTALA DRUGA ŽENA OD KAKO JE POSTALA MAJKA: Beba mi se budi na dva sata, to su slatke muke! Spomenula i ELITU

Bivša učesnica Zadruge i pevačica Sandra Čaprić otkrila kako se oseća kao tek ostvarena majka, ali i prokomentarisala najaktuelnija zbivanja u Eliti.

Sandra, čestitam ti! Kako teku prvi dani majčinstva?

Morala sam da se porodi carskim rezom. Kad sam čula bebu moju, počela sam da plačem. Ne mogu da opišem koje su to emocije i šta se desi ženi kad postane majka. Najsrećnija sam osoba na svetu. Ostvarila sam sve što sam želela. Postižem sve oko bebe, ali imam i pomoć. Snalazim se kako treba i baš na pravi način. Beba se budi na dva sata da bih ga dojila, ali su to slatke muke. Presrećna sam, srce mi igra od sreće.

Kako si se odlučila za ime?

Zbog naše slave je došlo do imena. Aleksandar se zove.

Kako komentarišeš odnos Mione, Ša i Stanislava?

Miona nije srećna pored Ša, žao mi ga je, ali je i on ljubomoran preterano, što ne priliči njegovim godinama. Ona nije sasvim iskrena u tom odnosu. Verujem da bi se vratila Stanislavu, ali se plaši osude naroda. Moguće je i da misli da će joj Ša više pomoći oko karijere. Ono što je sigurno je da ima osmeh od uha do uha kad gleda u Stanislava. Čim je Stanislav rekao da mu je žao Mione postoji tu nešto, ali nisam sigurna da li je baš ljubav u pitanju.

Misliš li da između Stanislava i Maje ima nečega?

On je veoma transparentan, ali ne mislim da je za ozbiljno gleda. Međutim, mnogi su tako gledali, pa su se zaljubili na kraju. Ona sad ne popušta, drži do sebe i super mi je njeno učešće.

Ko koga gleda više, Miona Stanislava, ili on nju?

Više ona njega. Kad on progovori, ona se nasmeje odmah. Ona se trudi da se to ne vidi, ali ne ide to tako. Mislim da se ona pokajala jer to s njima nije uspelo.

