"GOCA MOJ ODNOS SA MILJANOM SMATRA IZDAJOM!" Ivan otkrio šok detalje odnosa s pevačicom: Kada sam imao INFEKCIJU MOZGA...

Učesnik aktuelne "Elite", Ivan Marinković ponovo je u rijalitiju pomenuo svoj brak sa pevačicom Gocom Tržan i svojom priznanjem izazvao haos.

Ni nakon više od deceniju od razvoda braka Goce i Ivana priča o njihovom odnosu ne jenjava. Iako pokušava da izradi svoje ime, Ivan će izgleda zauvek nositi epitet ''Gocinog bivšeg muža'', što pevačici ni malo ne odgovara, navodno zbog Miljane Kulić.

Marinković je sada otkrio nove detalje odnosa s pevačicom.

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

- Moj i Gocin brak je bio jedan od najidealnijih brakova, ona je mene smatrala idealnim, kao i ja nju. To je bio idealan brak, to su neki početci kraja koji se vide. Onda je bio jedan period u kome se njišta nije dešavalo, ja sam pozvan u rijaliti, nije se pričalo o njoj, ona je gostovala jednu žurku, normalno smo se pozdravili. Bili smo i dalje aktuelni u medijima, ja više zbog rijalitija, ona zbog svog posla. Nakon toga ja sam ušao u drugi rijaliti. Tamo imao vezu sa Miljanom. Tu se negde sve promenilo, došlo je do našeg razilaženja. Mi nemamo nikakvu komunikaciju sem što se oko limentacije čujemo, kada ja proverim da li su pare legle na račun. Poslednjih par godina je krenulo to da me pominje u medijima i blati. Ne razumem poentu da sada iznosi prljav veš, moj generalni utisak je da moja bivša supruga ima potrebu da me oblati - počeo je Ivan izlaganje, a potom otkrio šta ga je najviše izbacilo iz takta:

- Kada sam ja bio nešto bolestan i imao neki virusnu infekciju mozga, ona je pričala da spasila mi je život, odvela me u bolnicu.nisam imao nikoga. To što je pisala je i istina i nije. Ona to sada predstavlja posle 11 godina kao da se nekome dokazuje i pravda. Ima svoj život i pesme, ne znam zašto se time bavi. Ja sam rekao Jeleni da li je moguće da ovo žena priča, za taj virus. Mogao sam imati ozbiljne posledice, jer je to opasno - rekao je Ivan, a potom priznao da su pre rijalitija imali korektan odnos:

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Ja sam imao njenu podršku, pred sam ulazak u drugi rijaliti, "Farma" se završila i mi smo ispeglali odnose. Ona je imala vezu, kao i ja, čak smo se viđali, ona ja i Raša. Neposredno do pre dan pred ulazak imao sam i Gocinu podršku. Ja ništa loše nisam uradio, niti sam tukao nekoga, niti neke stvari loše radio, ono što je posle toga usledilo i to što sam ja saznavao jeste ta veza sa Miljanom. Ona je tada u to vreme govorila da ne želi da se moje ime spominje i ne želi da priča o meni. Ja nikada nisam pričao o njoj - rekao je Ivan, a potom priznao da Goca negoduje zbog odnosa s Miljanom Kulić:

foto: screenshot Pink tv

- Oni moj odnos sa Miljanom smatraju izdajom prema njima, smatraju da je to blam.

Podsetimo, bojni skandali su ih pratili tokom braka i nakon njega, a priča o početku njihove ljubavi je nesvakidašnja. Marinković je bio Gocin veliki fan, što nikada nije ni krio.

