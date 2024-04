TAJNO SMO SE DOGOVORILI DA IMAMO INTIMNE ODNOSE Učesnica Elite zakucala Janjuša, Aneli dobila nervni slom, on URLAO iz petnih žila

Takmičarka "Elite" Jovana Cvijanović iznela je nove detalje dogovora sa Markom Janjuševićem Janjušem da budu intimni.

Njene izjave ostavile su takmičare u šoku, a Janjuš je počeo da pravi haos i urla po imanju.

- Imali smo dogovor za intimne odnose tri dana pred Mioninu slavu, kad ga je ona provalila. To nije bila njegova šala, šaputao je. On se zakleo u ćerku da neće reći, terao me je da se ja zakunem u sestru. Mene je Pablo pitao: "Što ti ovo dozvoljavaš?", ja sam rekla da sam se zaljubila. Okej, sprdao si se prvi put, ali šta je bilo drugi put?! Rekao je da postoji jedan štek i kada bude prvi rođendan ili nešto, ti i ja možemo da odemo tamo na tri do četiri minuta. Ja mogu i na poligraf da idem... Rekao mi je da pratim, pa kada on uđe, da uđem posle dva minuta - rekla je Jovana.

- Naravno, kada sam ušao u rijaliti, nisam hteo da ulazim u veze. Bila je Aneli tu, bila je Jovka, mislio sam da je zezancija. Ja sam svojim performansima sa Jovanom pokušao da odbijem Aneli od sebe - rekao je Janjuš.

- Ti si kao jadna i tužna, dobacuješ mi stalno... Kako to da ona ispriča ovu priču, a i mene si zvao - rekla je Bojana Aneli.

- Ti i ja nismo bili zajedno, ali sam te zvao. Kunem se u ono što sam se kleo prošli put, nisam pomislio o tome da imam s Jovanom intimne odnose - rekao je Janjuš.

- Shvati da treba da priznaš bar jednom, čoveče, ja sam na svoje oči to videla - rekla je Aneli.

- Kada smo se ona i ja posvđali, kada je bila ona najveća svađa, je l' smo ti i ja bili u vezi?! Nismo. Dve nedelje nismo pričali ti i ja, uvalila si mi Jovanu Cvijanović - rekao je Janjuš.

