ISPOVESTI OSUĐENIKA IZ NAJOKRUTNIJIH ZATVORA

Nova sezona emisije "Iza rešetaka", autora i voditelja Mašana Lekića na programu je Prve televizije svakog četvrtka od 22.00 . Mašan nam otkriva zanimljive priče ljudi sa naših prostora koji su dane, ali i godine provodili u nekim od najokrutnijih svetskih kazamata. Serijal otvara priča sa Tajlanda, koji mnogobrojni turisti opisuju kao raj za odmor i uživanje, ali niko ni ne sluti kakav zatvor ta Kraljevina krije. Nalazi se na ostrvu Puket, a takav pakao u Evropi nemoguće je i zamisliti. Lekićev sagovornik proveo je osam godina u užasu tajlandskog zatvora koji je do sada viđen samo na filmu. Za emisiju “Iza rešetaka” otvorio je dušu i ispričao krajnosti svog života, od luksuza na najvišem mogućem nivou do pakla koji nije mogao ni da zamisli. Zarađivao je na desetine hiljada evra na Tajlandu, što je ekvivalentno sedmocifrenoj plati u Evropi. Raskoš, bogatstvo, lepe devojke, kuća na moru, motori… sve to zamenio je ćelijom u kojoj mu je jastuk bio plastična flaša koka-kole, a cimeri na stotine Tajlanđana.

foto: Promo

U narednim epizodama popularnog serijala upoznaćete i čoveka osumnjičenog za dvostruko ubistvo koje se dogodilo ispred jednog kluba. Rešetke zatvora u kojem se našao nisu bile prepreka da realizuje dobro osmišljen plan bekstva. Ekipa emisije “Iza rešetaka” posvetila je 45 minuta i jednoj ženskoj priči sa Kosova na čiju temu je sagovornica napisala i knjigu, ali i priču studenta koji je osetio surovost američkog zatvora gde su ga bukvalno sekunde delile od sigurne smrti.

