DELEZ SRBIJA: Prodavnice po najvišim standardima!

Najviši standardi u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda, iskustvo kupovine prilagođeno potrebama kupaca, kao i širenje maloprodajne mreže širom Srbije, omogućiće kompaniji Delez Srbija zadržavanje liderske pozicije na tržištu, istakla je Milana Jević Gledović, potpredsednik pravnih poslova i zaštite resursa kompanije.

Kraj kalendarske godine nikada nije samo rezimiranje poslovnih rezultata. To je pre svega period u godini kada planirate nove projekte i postavljate jasne ciljeve za narednu godinu. Zadovoljni smo postignutim rezultatima u ovoj godini. U Srbiji imamo jasnu viziju rasta i samo u tekućoj godini otvorili smo 24 radnje u šest gradova. Ub i Leskovac su dobili svoje Maxi supermarkete, a za narednu godinu planirano je dodatno širenje maloprodajne mreže.

Da li ćete sledeće godine da širite svoje radnje?

Ekspanzija će nam u narednoj godini doneti nove prodavnice, nove gradove, ali i prvu specijalizovanu prodavnicu po novom konceptu. Ova prodavnica će se istaći kako širinom asortimana, tako i vizuelnim identitetom, uz zadržavanje fokusa na najvišim standardima usluge.

Na koji način uspevate da odgovorite na zahteve kupaca?

Svakog dana se trudimo da kvalitetom proizvoda i usluge odgovorimo, ali i prevaziđemo očekivanja kupaca i na taj način gradimo njihove poverenje. U ovoj godini smo, između ostalog, uspešno implementirali zahteve i sertifikovali IFS Logistics standard (International Featured Standard), koji potvrđuje našu posvećenost kvalitetu i bezbednosti proizvoda, kao imperativu u poslovanju.

Kvalitet, saradnja sa domaćim proizvođačima i zdraviji izbori su bili nešto na čemu ste bazirali vaš odnos sa kupcima, da li ćete nastaviti tim putem?

Ove godine su u Maxi, Tempo i Shop&Go prodavnicama osvanuli prvi PREMIA proizvodi sa Nutri Score sistemom obeležavanja, a do polovine naredne godine veliki deo asortimana robne marke biće na ovaj način dodatno nutritivno obeležen. Zahvaljujući ovom „nutritivnom semaforu“ kupcima će biti olakšan zdraviji izbor i na taj način će jednostavnije moći da se hrane u skladu sa ličnim nutritivnim potrebama. Ponosni smo što kao internacionalni lanac donosimo na tržište i visoke standarde u oblasti zaštite životne sredine i održivog poslovanja. Uvodimo inovacije u svaki aspekt društveno odgovornog poslovanja i to na održiv način, od brige za zaposlene, strogo kontrolisane proizvodnje svih artikala, do energetske efikasnosti, upravljanja viškovima hrane, održivosti robnih marki i promocije zdravije ishrane kako među kolegama, tako i među kupcima. Briga o prirodi je sastavni deo našeg poslovanja i veoma smo posvećeni borbi protiv plastike, ali i merama uštede električne energije i reciklaži.

Vaša saradnja sa Bankom hrane je prepoznata u javnosti, kakvi su planovi za nastavak aktivnosti?

Delez Srbija je ostala najveći donator hrane na tržištu, o čemu svedoči podatak da na godišnjem nivou doniramo više od 1200 tona hrane. Sarađujemo sa više od 70 humanitarnih organizacija, svakodnevno doniramo voće i povrće ka više od 9.000 krajnjih korisnika. Princip donacija ove godine je podignut na nivo digitalne platforme koja će još bolje odgovoriti na potrebe humanitarnih organizacija i zahvaljujući kojoj ćemo na godišnjem nivou moći da doniramo i veće količine hrane. Platforma će početi sa radom u drugom kvartalu naredne godine.

Maxi kao prvi izbor MAXI JE I OVE GODINE GLASOVIMA POTROŠAČA OSVOJIO PRIZNANJE „MOJ IZBOR“ „Kupce osluškujemo tokom cele godine i zato je priznanje koje dolazi upravo od njih za nas posebno važno.Trudimo se da uvek budemo još bolji i da rastemo i razvijamo se upravo u pravcu njihovih očekivanja i želja.“

Foto: Promo

