Gradonačelnik Vučević: Za osam godina uložena milijarda i četiri stotine miliona dinara u Petrovaradin, i još ćemo!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je Petrovaradin i tom prilikom posetio porodično poljoprivredno gazdinstvo i rasadnik „Pavlović“ na Bukovačkom putu, a potom je sa direktorom JKP „Put“ Dušanom Radojičićem obišao radove na asfaltiranju Ulice Božidara Adžije. On je tom prilikom posetio i Udruženje sportskih ribolovaca „Šaran“ na Petrovaradinskoj adi koje broji oko 800 članova i organizuje razne ribolovačke manifestacije.

- U porodici Pavlović, od dede do unuka, su svi uposleni, rade, imaju velike staklenike, proizvode i prodaju divno cveće, a snabdevaju i mnoge opštine u Vojvodini, odnosno njihova komunalna preduzeća koja se bave zelenilom. Ta porodica je sve svojim rukama stvarala, ali i koristila subvencije koje država daje. Obišli smo i deo Bukovačkog potoka koji je uredilo preduzeće „Šajkaška“ sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada, tako da sada velike padavine neće predstavljati problem ljudima koji imaju kuće na trasi tog potoka. Obišli smo i radove koje izvodi JKP „Put“ u jednom delu Petrovaradina i razgovarali sa žiteljima o tome šta još treba da se radi vezano za putnu privredu. Tokom osam godina, koliko sam na čelu grada, u Petrovaradin je uložena milijarda i četiri stotine miliona dinara u infrastrukturu, kanalizaciju, puteve, vodovodnu mrežu, podgrađe tvrđave, sportsku halu, obnovu škola i obdaništa. Ali to nije kraj i još mnogo toga ćemo da radimo. Danas podgrađe izgleda drugačije i biće turistički najatraktivniji deo grada, a sredili smo ga uz podršku Predsednika i Vlade, odnosno, dobili smo novac iz Republike za naš Novi Sad, što je svakako dobra vest. Ove nedelje raspisujemo tender za izgradnju prvog dela kanalizacije dužine 1.8 km čime će biti obuhvaćeni Bukovački do i Karagača, a to je deo grada koji decenijama vapi za kanalizacijom. Ostaje nam da se izborimo oko Sadova, to je veliki izazov, i rešili smo da konkurišemo za sredstva u okviru Programa „Srbija 2025“. Vidimo da se radi brza pruga Beograd-Novi Sad, kao i da je „Pobeda“ dobila novog vlasnika i da se gradi nova hala od 100 000 m2, što je odlično za Novi Sad. Imao sam priliku da razgovaram i sa svetskim prvakom u hvatanju šarana bućkom, ovde na Petrovaradinskoj adi, i želeo bih da apelujem na sve da čuvamo eko-sistem, da ne zagađujemo životnu sredinu koju smo pozajmili od naših potomaka. Želeo bih da što više ljudi uživa u Dunavu i svim delovima našeg lepog grada, koje ponekad nepravedno zaboravimo zbog užurbane svakodnevice - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Poljoprivredno gazdinstvo „Pavlović“ proizvodi rasade cveća, ima 4000m2 staklenika i nekoliko plastenika, a jedno je od najvećih proizvođača u Vojvodini. U Udruženju sportskih ribolovaca „Šaran“ koje je osnovano davne 1953. godine, ističu manifestacije koje organizuju, a to su „Lov na šarana bućkom“ i „Dani Dunava“, kao ponos udruženja, ali i Novog Sada.

