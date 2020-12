ŠKOLE VEĆ ZAKLJUČUJU OCENE: Umesto četiri, đaci samo dva puta ocenjeni

Pojedinim srednjoškolcima, i tri nedelje pre raspusta, zaključene ocene za polugodište, koje se završava 18. decembra, i to sa samo dve umesto dosadašnje četiri

Profesori u pojedinim srednjih školama već đacima zaključuju ocene, iako su do kraja polugodišta ostale još čitave tri nedelje!

Srednjoškolci i stariji osnovci u celoj Srbiji od juče su prešli na onlajn nastavu, a iz nekih predmeta učenicima srednjih škola ocene su zaključene i sa samo dve ocene do sada.

Kuriru su se obratili roditelji nekoliko srednjoškolaca, mahom iz Arhitektonske tehničke škole (ATŠ), i jedne ekonomske iz Beograda čijoj su deci ocene iz po nekoliko predmeta zaključene još protekle nedelje, iako nastavu imaju sve do 18. decembra, kada počinje zimski raspust.

- Moje dete je srećom iz predmeta iz kog mu je zaključena ocena imalo jednu četvorku i jednu peticu i zaključna ocena za prvo polugodište mu je pet. Ali šta da mu je nastavnik zaključio manju ocenu, a dete nije imalo priliku da trećom ocenom popravi stvari - požalila nam se Marija R., majka jednog beogradskog srednjoškolca.

Direktorka ATŠ Zorica Rančić za Kurir kaže da su do sada predložene svega dve zaključne ocene i napominje da nigde u zakonu ne stoji da se ocena mora zaključiti u poslednjoj nedelji polugodišta.

- Pritom, ocenu ne zaključuje predmetni nastavnik, već on daje svoj predlog, nakon čega odeljensko veće zaključuje ocenu na osnovu tog predloga. U svakom slučaju, učenik ima mogućnost da do poslednjeg dana polugodišta odgovara ukoliko želi da popravi ocenu. Svakako je i preporuka Ministarstva prosvete da učenici koji nisu zadovoljni ocenom mogu doći u školu da odgovaraju. Tako da, i ako pojedinim učenicima jesu zaključene ocene prethodnih dana, oni ih svakako do poslednjeg dana polugodišta mogu popraviti ako žele - istakla je Rančićeva.

Navela je i da su ocene ranije zaključivane na osnovu četiri ocene po predmetu, to jest dve po predmetu koji učenik ima jednom nedeljno. Ali, Pravilnik o ocenjivanju je izmenjen još u prošloj školskoj godini zbog vanredne situacije izazvane koronavirusom i dozvoljeno je zaključivanje ocena u vanrednim okolnostima na osnovu broja ocena manjeg od četiri, odnosno dva.

- U svakom slučaju, roditelji uvek mogu slobodno da me pitaju sve što ih zanima, svima odgovaram i telefonski i mejlom, te smatram da je nekorektno što su se ovim povodom obratili medijima pre nego meni - zaključila je ona.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, iznenađen je ovakvim postupanjem.

- Ne znam odakle nekome ideja da sada zaključuje ocene. Mora da se dopusti svakom učeniku da pokaže svoje znanje. To je nehuman odnos prema đaku - kazao je on za Kurir.

SVA PRAVILA ONLAJN NASTAVE Sve što se ne stigne ili časovi koje nije moguće organizovati tokom nastave na daljinu preneće se na drugo polugodište.

Đaci će pet dana pre provere znanja biti obavešteni o tome.

Svi pismeni zadaci i provere koje traju duže od 15 minuta realizuju se u školi uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Nastavnici do danas treba da pripreme i listu svih pismenih zadataka i provera i da za svako odeljenje objave raspored na oglasnoj tabli i na internet strani škole.

Ako zbog bolesti učenik nije mogao na nastavu ni onlajn, može biti neocenjen.

Moguće je popraviti ocene. Ocenjivanje na osnovu usmene provere postignuća izuzetno može da se obavlja u školi, ako je đak nezadovoljan predlogom zaključne ocene.

MINISTARSTVO PROSVETE Mogu i dve ocene Predmetni nastavnici predlažu zaključne ocene na kraju polugodišta, a pozavršetku nastave sednice odeljenskih veća zaključuju ocene, naveli su u Ministarstvu prosvete za Kurir i dodali: - Broj ocena može biti manji od četiri, odnosno manji od dva u zavisnosti od nedeljnog fonda časova. Ako učenici nisu zadovoljni zaključenim ocenama, mogu da odgovaraju u školi uz poštovanje mera.

