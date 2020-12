Sotirovski: Iste pretnje protiv predsednika Vučića i njegove porodice. Tome se mora konačno stati na put!

Tačno pre godinu dana smo spontano organizovali protest koji je okupio oko šest hiljada čjudi koji su pružili podršku predsedniku i njegovoj porodici. Međutim, godinu dana pokušavamo na sve moguće načine da ukažemo da niti predsedniku i njegovoj porodici ali ni bilo kome drugome ne može da se preti, niti da se bilo čija porodica dovodi u situaciju bilo koje nelagodnosti. Mislim da je vreme da pojedini organi počnu da rade svoj posao i kazne ljude koji to rade. A to su i politički neistomišljenici i oni koji vrbuju na lokalu. Ono što je sigurno da ono što se radi u Beogradu radi se u čitavoj Srbiji i to upravo onog trenutka kada je predsednik dao zeleno svetlo da se mafiji stane na put. Istog trenutka su ponovo počele da se pojavljuju pretnje ali i različite karikature. Pre godinu dana smo mi kao članovi SNS-a organizovali proteste. A sada se pojavila ponovo karikatura koja stavlja metu na čelo predsedniku Vučiću. Nezamislivo je da se predsedniku jedne države preti , a da niko nažalost ne reaguje. Apelujem na sve da pre svega budemo jedinstveni, racionalni i da razmišljamo u interesu svih nas i naših pokoljenja i zaustavimo svakog ko čini negativne stvari kroz ono što čini pozitivnu stvar – rekla je Sotirovski.

Grad Niš

Kurir