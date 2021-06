Vučević: Naš nacionalni inters je da čuvamo Srbe i Srbije na KiM, ali i da kao društvo izvučemo prave vidovanske poruke

Potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, gostujući u emisiji Fokus na TV B92, odgovrajući na pitanje da li je svaki dan za Srbiju Vidovdan, čestitao je građanima praznik i rekao on za nas “simbolizuje i pobede i poraze, i uspone i padove”.

Kao društvo smo sazreli da izvučemo prave pouke iz vidovdanskih događaja, ne samo vezano za Kosovski boj, već i ono što nam se dešavalo u narednim vekovima nakon njega – donošenje ustava, atentat u Sarajevu koji je praktično bio uvod u u Prvi svetski rat, izručenje bivšeg predsednika države Hagu. Mnogo toga se dešavalo na ovaj dan, i sumnjam da je to slučajno. Tu ima snažne simbolike. Danas bijemo neke druge bitke, ali bogu hvala ne na bojnom polju, nego za pregovarčkim stolom, za računarom, za knjigom, na nekoj kulturnoj ili sportskoj sceni. Trudimo se da iz kosovskog zaveta izvučemo i utkamo u naš DNK taj pobednički mentalitet, da ne budemo narod koji samo kuka za porazima, već da iz njega uzvučemo poruke i pouke I da se usredsredimo na pobede. Mi dugujemo budućim generacijama da pobeđujemo na Vidovdan. Do toga se dolazi harmonijom države, naroda i crkve. To nam stvara uslove da budemo uspešni i pobednici u učionicama, fabrikama, na autoputevima i na sportskim terenima – kaže Vučević.

Opozicija čeka da se Vućei saplete oko Kosova, a to se neće desiti

On navodi da “nije sporno da mnogi iz današnje opozicije čekaju da se Vučić saplete oko Kosova” i ističe da je to svima u Srbiji jasno.

Oni u debeloj hladovini čekaju da vide da li će Vučić da nastavi da brani srpsko pitanje i nacionalne interese na KiM, a sve u nadi da će ta međunarodna zajednica reći da je vreme da podrže nekoga ko bi im predao Kosovo, ili ono što pričaju već devet godina - da će Vučić biti taj izdajnik. To se naravno neće desiti, niti išta slično, da bi ga optužili da je novi Vuk Branković I rekli da je vreme da padne sa vlasti. Nikada od njih niste čuli koje je rešenje za Kosovo, nikakav predlog osim što pričaju o deklaracijama o istorijskom pomirenju Srba i Albanaca. A šta da radimo kada Albanci neće istorijski da se pomire i kada za njih to znači da mi priznamo nezavisnost KiM? To je jedino što Albance trenutno zanima – niti široka autonomija, niti politička autonomija, niti kulturna autonomija, niti žele da se sa nama istorijski mire, već da Srbija prizna Kosovo, izgovarajući tu glupu rečenicu da će onda I Kosovo priznati Srbiju. Kako je i Kurti rekao, za njih je pitanje svih pitanja stolica u UN – ističe Vučević.

On navodi da “ako postoji jedan kontinuitet u toj borbi od 1389. pa do danas, to je, nažalost, ta neprestana borba”.

To je nešto što nas prati, i ne vidim da se približavamo kompromisu. Na srpskoj strani je da učini sve da razgovori uspeju, da se nastave, da zaštitimo na najbolji način naš nacionalni inters. To znači da čuvamo Srbe i Srbije na KiM, ali da imamo i nove fabrike i nove investicije iz Nemačke, Francuske, Italije, Kine, Japana, SAD. Naš uspeh je da nastavimo evropski put, da imamo rast BDP kako smo to i najavili ili bolji, da nam rastu plate i penzije, da naši građani danas razmišljaju gde će da letuju, a ne da li će da ratuju, a istovremeno moramo da čuvamo i nacionlne interese, a to nije baš lako izbalansirati. Zato kada sedimo u svojim foteljama u rashlađenim protorijama i kritikujemo Vučića i ocenjujemo da li je on nešto rekao čvrsto ili nedovoljno čvrsto, treba da se zapitamo šta bismo mi uradili.

Jeremićeva Narodna stranka poziva na nasilje

Komentarišući upad Vuka Jeremića i funkcionera Narodne stranke u Predsedništvo, Vučević kaže da to nikom nije delovalo kao da su oni došli da razgovaraju sa predsednikom, već da se fizički razračunavaju.

Došli su da izazovu incident. Taj događaj pokazuje dve nesporne činjenice - da NS, deo bivšeg režima nema nikakvu politiku osim potencijanog fizičkog nasilja, i da naprave neki snimak krišom, kao kukavice. Što je rekao predsednik, to je za svaki prezir, da iz neke žablje perspektive snimaju to kao najveće bitange. Druga nesporna činjenica je da su oni bezlične kukavice. Mi imamo devet godina kontinuitet takve njihove politike i rečenica da će biti poltičkog revanšizma i 6. oktobra, da će biti lustracije, da će se osvetiti svima ko drugačije politički misle, da će da zabrane, hapse, procesuiraju. Oni sve žele da sublimiraju – da budu i sudska i izvršna i zakonodavna vlast. I pozivaju direktno na fizičkio nasilje. Narodna stranka, koja je statistička greška, javno proklamuje svoj politički cilj i najavljuje da će biti revenšizma prema članovima SNS, a to se odnosi na preko 700.000 ljudi i njihovih porodica. Oni pozivaju na nasilje, oni su upali kao neki krijumčari, kao najgori huligani, u Predsedništvo Srbije.

Jeremić njegova ekipa ponašaju se kao najgore kokoške

Imate novinarska udruženja, ali nema osude, nemate čak što je rekao predsednik ni da vlada osudi napade na premijerku Anu Brnabić. Javnost kao da sve to prihvata kao svakodnevicu, izuzev, da se ispravim, ministra Siniše Malog i Vulina. A što se tiče optužbe Vuka Jeremića, Predsednik Republike je rekao da umesto što linčuju građane da dođu da linčuju njega. Funkcioneri Narodne stranke su to shvatili da ih je on pozvao na ne znam šta. A šta se desilo, njih petorica stajala su u predsedništvu i graktala kao najgore kokoške.

Na pitanje novinara da je upadom u Jeremića u Predsedništvo Srbije Vučića pozvao na TV duel, Vučević je odgovorio konta pitanjem:

Vučić se poneo kao domaćin i pokazao kuda treba da izađu

Je l se tako poziva na TV duel? Ponašenje Jeremića i funkcionera NS samo pokazuje da su oni iskompleksirane kukavice spremne na razne podlosti. To pokazuje njihovu moralnu veličinu ako je uopšte imaju. Za njih je Ana div i junak, a o Vučiću i da ne pričam. Na snimku se vidi da je sam predsednik stao između njih, ni obezbeđenje ih nije izbacilo. Je l normalno da se upada u zgradu Predsedništva gde je radno mesto vrhovnom komandantu države? – upitao je Vučević.

„Predsednik Vučić, uverava Vučević, svojim gestom je pokazao da se ne plaši opozicije, bivšeg režima niti da dozvoli će se provodi bilo kakvo nasilje“.

Oni bi najviše voleli da je njih obezbeđenje izbacilo i da ispadnu žrtve. Mislim da je dobro što ih je predsednik kao domaćin te zgrade dočekao i pokazao kuda treba da izađu.

Građni prepoznaju jasne poruke i rad , nema lakih izbora

O najnovijim istraživanjima javnog mnjenja prema kojima SNS ima 60 odsto podrške, ali i onim na koje se poziva opozicija prema kojima naprednjaci gube podršku odgovara:

Nema lakih izbora. Odricanja i rezultati ne dolaze sami od sebe, nego su plod zalaganja, komunikacije s građanima, slanja jasnih poruka. Volim da vidim da podrška SNS raste, ali od nas zavisi kako ćemo pripremiti izbore i kako će građani glasati. Ako su tačna istraživanja o kojima priča opozicija, a ne znam o kojima je reč tim pre treba sa nestrpljenjem da očekuju izbore. Ne vidim zašto onda bežanje od izbora – naglašava Vučević i uverava da su izborni uslovi u njihovo vreme promenjeni na bolje.

Ali možemo da razgovaramo. SNS učestvuje u svim dijalozima. Ne bežimo od toga, kao što ne bežimo od razgovora oko KIM. Ne bežimo ni od jedne bitne i važne teme koje su bitne za građane.

Vučević je, odgovarajući na pitanja oko hapšenja svojih članova, naveo da ona nisu snizila rejting i ocenio da samo mogu da ga povećaju.

To samo pokazuje da stranka ima hrabrosti da se razračuna i sa onima koji jesu članovi ali su se ogrešili o zakon. Da vas članska karta ili funkcija neće zaštititi o lične odgovornosti.

Veliki investicioni ciklusi u Novom Sadu

Vučević je govorio i o investicionim aktivnostima u Novom Sadu za koje je rekao da su zaista brojne, od Kontinentala, preko Nideka koji je ogromna japanska investicija.

Fabrika čokolade je krenula sa proizvodnjom, ulazimo u završnu fazu završetka pruge Beograd – Novi Sad... Krenuo je Fruškogorski koridor i uveliko traju pregovori oko izgradnje još jednog mosta u Novom Sadu sa obilaznicom...

O pravilima za održavanje Egzita

Egzit će ističe biti uz dokaz vakcinaciji i antigenski test.

Kontrola će biti stroga. Sve mere ćemo preduzeti. Dobra stvar je da je za vikend u Kragujevcu bio Arsenal Fest i da je Riblja Čorba nastupala pred deset 15 hiljada posetilaca. Nisam zadovoljan jedino što je vakcinacija usporena . Ljudi su se opustili, misle da je sve gotovo, a treba biti oprezan – zaključio je on.

