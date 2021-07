Vučević: Srpska Atina je postala grad biciklista sa gotovo 100 km biciklističkih staza, a njihov broj raste

Ako ste biciklista ili znate nekog ko jeste - ovo su veoma važne vesti za vas, najavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na svom Instagram profilu.

- Srpska Atina je postala grad biciklista sa gotovo 100 km biciklističkih staza, a njihov broj samo raste. U ovoj godini smo izdvojili gotovo 3 miliona evra za rekonstrukciju starih i pravljenje novih biciklističkih staza. Novi Sad je pionir u ulaganju u bolje uslove za bicikliste, što postižemo kroz brojne kapitalne projekte, poput subvencionisanja kupovine bicikala, što smo započeli prvi u Srbiji. Raduje me što smo i van naših granica prepoznati kao perspektivno mesto za bicikliste, te ćemo biti domaćin Evropskog prvenstva u planinskom biciklizmu od 12. do 15. avgusta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Biciklom ćemo uskoro moći bilo kuda, a to će nam pomoći da pobedimo buku i zagađenje!

