Glavnom Pajtićevom saradniku, Dragoslavu Petroviću pronađeno 1,9 miliona franaka u švajcarskoj banci

Vest da je bivši potpredsednik vlade Vojvodine Dragoslav Petrović u vreme vlasti Bojana Pajtića imao 1,9 miliona švajcarskih franaka (1,7 miliona evra) na sopstvenom računu u „Credit Suisse” banci, samo je otvorila Pandorinu kutiju i nametnula pitanje kako je novac građana Srbije završavao na tajnim računima.

Podaci su procureli u okviru međunarodnog projekta „Švajcarske tajne“, a njih je objavio portal Krik.

DOBRAŠINOVIĆ: MORA DA SE DOKAŽE POREKLO

Dragan Dobrašinović, bivši predsednik Koalicije za nadzor javnih finasija i lider Uspravne Srbije, ocenjuje za NS Uživo portal da je ovo momenat kada nadlažno Tužilaštvo mora da reaguje.

-Za koga god se ispostavi da novac koji ima nije opravdan njegovim legalnim prihodima, mora da dođe pod udar zakona, bez obzira iz koje je političke partije. Jednostavno je, ako novac ili imovina koju konkretno Petrović poseduje nadilazi njegove legalne prihode, jasno je da za to nema pokrića – ističe on.

Dobrašinović navodi da bi sad Agencija za borbu protiv korupcije trebalo da povede postupak protiv Petrovića, koji je u to vreme, kada je račun otvoren, bio javni funkcioner.

-Takođe, ovim slučajem treba obavezno da se bavi i nadležno Tužilaštvo, koje bi trebalo da kvalifikuje delo – da se vidi da li je reč o zloupotrebi položaja, nenamenskom trošenju sredstava ili neosnovanm bogaćenju. Moguće da je reč o podmićivanju prilikom tendera, ili nelegalnoj prodaji imovine uz velike, nezakonite provizije – navodi Dobrašinović.

SISTEM KORUPTIVNE PRIVREDE

Povodom slučaja Petrović, izvršni direktor BIRODI-ja Zoran Gavrilović ističe da je poruka koja se nameće – ako hoćeš da dođeš do imetka, moraš da budeš povezan sa vlašću.

-Petrović je, verovatno, po imetku koje su mu pronašli drugorazredni funkcioner iz tog vremena. Ozbiljan kapital su stekli oni koji su ušli u sistem koruptivne privrede. Ovde čak i elemenatrna poreska analiza prihoda Petrovića i ostalih pokazuje da bi oni morali biti sankcionisani – uveren je Gavrilović.

Prema međunarodnom istraživanju “Švajcarske tajne” račun je u banci “Credit Suisse” na njegovo ime otvoren 2010. godine, a najviše novca na njemu bilo je krajem 2015. godine – 1,9 miliona švajcarskih franaka (1,7 miliona evra). Račun je zatvoren nekoliko meseci kasnije, pokazuju procureli bankovni podaci. U to vreme Petrović više nije bio funkcioner, pošto je sa mesta državnog sekretara otišao 2014. godine.

PODACI AGENCIJE POKAZUJU DA SU MU PRIHODI BILI OKO 2.500 EVRA

Petrović je deset godina bio pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj – od 2004. do 2014. godine, a poslednje dve godine bio i potpredsednik Vlade Vojvodine. Na ovim funkcijama bio je dok je na vlasti bila Demokratska stranka i bio je blizak saradnik tadašnjeg predsednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića. Nije poznato poreklo novca na tajnom računu u Švajcarskoj, a sudeći po Petrovićevim primanjima koje je prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, on je mogao da zaradi mali deo ove sume i to pod uslovom da nije ništa trošio, što je nemoguće.

ČAK I DA NIŠTA NIJE TROŠIO, NIJE MOGAO TOLIKO DA ZARADI

Petrović je mesečno zarađivao, pokazuju podaci koje je prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije, oko 2,500 evra. Osim plate pokrajinskog sekretara, primao je platu i honorare od Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, gde je radio kao profesor. Osim toga, Petrović Agenciji nijednog trenutka nije prijavio da poseduje ušteđevinu u banci, sudeći po informacijama objavljenim na sajtu ove institucije. Iako je kao građanin Srbije bio dužan da od Narodne banke zatraži dozvolu kako bi otvorio račun u inostranstvu, prema informacijama koje smo dobili od ove institucije, Petrović to nije uradio.

Švajcarska banka „Credit Suisse“ nije odgovorila na pitanja novinara o konkretnim računima i klijentima. Samo je saopštila da „posluje u skladu sa svim globalnim i lokalnim zakonima i propisima“.

NAPREDNJACI PODNELI DESETINE KRIVIČNIH PRIJAVA

Prema pisanju portal Krik, Srpska napredne stranka u Novom Sadu podnela je desetinu krivičnih prijava u kojima su tvrdili da je izvršio zloupotrebe u vezi sa dodeljivanjem sredstava za finansiranje novih tehnologija upravo preko sekretarijata kojim je upravljao. Osim njega, naprednjaci su tvrdili da je za navodne zloupotrebe odgovoran i Bojan Pajtić.

U prijavama se navodi da je su Pajtić i Petrović oštetili budžet pokrajine tako što su zaključivali štetne ugovore sa preduzećima. Oni su, kako se tvrdi u prijavama, vlasnicima tih firmi prebacivali novac i to lažno predstavljali kao podsticaje za otvaranje novih pogona, a zauzvrat su dobijali proviziju. Brojna preduzeća, navodno, nisu ispunila obaveze iz ugovora, a sekretarijat protiv njih nije pokrenuo postupak, tvrdilo se u prijavama.

PREMA TVRDNJAMA SNS BUDŽET OŠTEĆEN ZA 35 MILIONA EVRA

Na ovaj način, tvrdili su naprednjaci, Pajtić i Petrović oštetili su u periodu od 2006. do 2012. godine budžet Vojvodine za 35 miliona evra. Tužilaštvo je odbacilo optužbe.

Podsetimo i NS uživo je nedavno objavljivao seriju tekstova o bizarnim subvencijama gde su preko Fonda za nove tehnologije nabavljani mrtvački kovčezi, seme bikova, antrfriz za đake, ali i akcija zavrašivanja komaraca sa Devičanskih ostrva.