PROSLAVA DANA EVROPE U EVROPSKOJ PRESTONICI KULTURE

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je svečanom otvaranju „Festivala Evrope“ na Trgu slobode u okviru kojeg se u toku dana realizuju brojne aktivnosti i sadržaji povodom 9. maja – Dana Evrope.

foto: Grad Novi Sad

U okviru festivala, predstavlјaju se zemlјe članice EU, Ministarstvo za evropske integracije, kao i Evropski Pokret u Srbiji, a prisutni na centralnom gradskom trgu imali su priliku da vide i okuse sve što su članice EU pripremile za njih na svojim štandovima, kao i da se takmiče u košarci 3 na 3 u društvu poznatih reprezentativaca košarkaša.

- Ponosan sam što je upravo Novi Sad, naš Trg slobode, mesto gde se održava centralna proslava Dana Evrope u Srbiji. Mnogo je razloga za to, a možda je najvažniji taj što je Novi Sad ove godine Evropska prestonica kulture. Naš grad vekovima unazad živi evropske vrednosti, a suživot se ovde odvija po istim principima na kojima je nastajala i razvijala se Evropska unija. Ovde lјudi žive zajedno, ne jedni pored drugih i zato smatram da smo mi najbolјi primer za region kako može da se živi u različitosti, bez da se kvari jedinstvo. Kako na regionalnom, državnom, tako i na lokalnom nivou, veoma značajna jeste dosledna primena najvažnijih principa na kojima je nastajala Evropska unija, a to su principi jednakosti, solidarnosti, uzajamnosti, princip vladavine prava i slobodni protok robe, kapitala, lјudi i usluga. Ako svi zajedno na Zapadnom Balkanu budemo sledili te principe, zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije, onda će Zapadni Balkan biti mirno i sigurno područje za sve građane, bez obzira na to kojoj naciji pripadaju. Ako se ti principi budu primenjivali samo od slučaja do slučaja, onda posledice mogu biti potresi i pukotine u stabilnosti, koji nisu dobri za evropski kontinent - rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i zahvalio delegaciji Evropske unije na odličnoj organizaciji i saradnji, kao i ministarki Joksimović čije je ministartsvo finansijski pomoglo veoma značajne projekte u Novom Sadu.

foto: Grad Novi Sad

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je istakla da su Dan pobede i Dan Evrope dva neraskidivo povezana dana, jer je zapravo Dan Evrope nastao na tekovini slobodarstva evopskih naroda, kako bi Evropa bila mirna i prosperitetna.

foto: Grad Novi Sad

Ambasador Francuske u Srbiji Nј.E. Pjer Košar je naglasio da Evropa zastupa i brani svoje vrednosti, večno privržena slobodi i miru, da je ujedinjena Evropa ustvari Evropa različitosti i poželeo Srbiji da nastavi putem reformi ka mestu u Evropskoj uniji.

foto: Grad Novi Sad

Prisutnima se obratio i ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Nј.E. Emanuel Žiofre koji je rekao da se danas slavi vizija ujedinjene Evrope zasnovane na miru, vladavini lјudskih prava, solidarnosti, kao i da baš te vrednosti donose prosperitet građanima.

foto: Grad Novi Sad

- Ta vizija je postala realnost, jer je princip saradnje zaživeo. Pred nama su teška vremena, ali smo bolјi zajedno i samo tako možemo da izgradimo bolјu budućnost – rekao je ambasador Žiofre.

foto: Grad Novi Sad

Pored brojnih sadržaja, premijerno je prikazan mobilni mural “Artists in residence”, koji oslikava budućnost Evrope viđen očima mladih evropskih umetnika, a održan je i koncert „Bolјi smo zajedno“, orkestra „Western Balkans Youth Orchestra“.

foto: Grad Novi Sad

Svi programi u okviru proslave Dana Evrope bili su besplatni i otvorenog karaktera za sve posetioce, a Dan Evrope organizuje Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Grad Novi Sad