Vučević: Grad Novi Sad je spreman da pruži podršku svim radovima kroz svoje stručne službe, jer je ovo pre svega gradski most

Obilazimo pripremne radove na četvrtom novosadskom mostu koje izvode naši kineski partneri,naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na svom Instagram profilu.

- Oni su nam izneli dinamički plan, a Grad Novi Sad je spreman da pruži podršku svim radovima kroz svoje stručne službe, jer je ovo pre svega gradski most. Želim da se zahvalim ministru Momiroviću i njegovom timu, kao i „Koridorima Srbije“ koji su nosioci ove investicije, što su predano radili sa mojim saradnicima, kako bi se u što kraćem roku sve uspešno pripremilo za početak izvođenja radova. Iz Sremske Kamenice kreće izgradnja privremenog mosta preko koga će se realizovati izgradnja glavnog mosta, a istovremeno nastavljamo sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa na bačkoj strani i pripremama pristupnih saobraćajnica.

Smatram da sam preuzeo štafetu od naših prethodnika, koji su još 1963. godine u gradskom Generalnom urabnističkom planu predvideli most na ovoj lokaciji i stoga sam danas ponosan. Na ovaj most smo čekali šest decenija. Podsećam da do pre 23 godine nismo imali ni jedan, jer su svi su bili srušeni, a onda onda nam je trebalo 19 godina da vratimo sve postojeće.

Nadam se da nećemo kažnjavati buduće generacije da čekaju još šest decenija na nove mostove i da neće ići apsurdna poruka iz Novog Sada da je neko protiv mostova, jer to nije pitanje stranke, politike i glasanja, već toga da li ste za razvoj grada. Hvala Vladi i Predsedniku što su prihvatili da finansiraju ovaj projekat Grada Novog Sada, jer bez podrške, to za nas ne bi bilo izvodljivo.