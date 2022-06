Poštovanje i zaštita ljudskih prava i okruženja u Linglongu

Kompanija Linglong već broji više od 600 zaposlenih iz Srbije, koji se zajedničkim snagama pripremaju za skori početak proizvodnje. Tokom ovog kratkog vremena, uspostavljen je kvalitetan odnos između poslodavca i zaposlenih, zasnovan na uzajamnom poverenju. Ovoj kompaniji je to najveće priznanje od strane zajednice!

Još od početne faze projektovanja fabrike u Srbiji, posebna pažnja posvećena je ljudskim pravima, s ciljem da se za zaposlenima stvore bolji radni uslovi.

Čelnici Linglong-a će nastojati i ubuduće da, zajedno sa svojim velikim srpskim timom, rade na stvaranju što kvalitetnijeg okruženja i uslova za život čitave lokalne zajednice u kojoj posluje, čiji se trudi da bude posvećen i koristan član .

Napredna tehnologija u službi čoveka i prirode

Već sam projekat fabrike uključuje najnapredniju opremu i tehnologiju, kako bi se minimalizovao fizički napor radnika tokom rada, a maksimizovala produktivnost i mogućnost lakšeg upravljanja. Na taj način smanjuje se uticaj grešaka radnika na proizvodnju, dok se intenzitet rada smanjuje, a radnicima pruža mogućnost učenja o novim tehnologijama.

Linglong - najveća grinfild (greenfield) investicija na ovim prostorima

Kao nosilac ove titule, fabrika obezbeđuje i visok nivo zaštite životne sredine, koji ispunjava zahteve kako Srbije, tako i Kine i Evropske unije. Trenutno se istovremeno realizuju prva, druga i treća faza izgradnje fabrike, a započeto je i testiranje opreme prve faze. U fazi testiranja, cilj je u potpunosti zagarantovati bezbedno radno okruženje i standardizovane radne uslove.

foto: promo

Zbog toga, kompanija je angažovala sopstvene inženjere za bezbednost i zdravlje na radu i inženjere zaštite životne sredine ali, i licenciranu kompaniju za procenu rizika svake pozicije. Na osnovu toga, definišu se preventivne mere i standardi o neophodnoj ličnoj zaštitnoj opremi. Postoje posebna nadležna odeljenja za zaštitu na radu, a za svakog zaposlenog se vodi evidencija o izdavanju ovih sredstava kako bi svi koji rade ili prisustvuju obuci na terenu posedovali adekvatnu zaštitnu opremu. Od samog početka izvođenja radova, 2019. godine do sada, Linglong strogo vodi evidenciju o svim povredama na radu svojih zaposlenih i do sada je zabeležena jedna teža povreda. Izvođači radova, TEPC (China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co.Ltd) i CRBC (China Road and Bridge Corporation Serbia), takođe vode evidenciju o povredama svojih zaposlenih i njihov broj je minimalan.

Sistem za sopstveni održivi razvoj

Implementirajući sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zdravljem i bezbednosti na radu, ISO9001, 14001 i 18001, Linglong aktivno uspostavlja i unapređuje sistem za sopstveni održivi razvoj. Uspostavljena je Procedura komunikacije sa zaposlenima i Mehanizam podnošenja žalbi zaposlenih, kako bi se zagarantovalo da će svaki zahtev zaposlenih stići do menadžmenta kompanije i da će problemi biti blagovremeno i efikasno rešeni.

Odeljenje za ljudske resurse redovno organizuje razgovore sa zaposlenima gde oni imaju mogućnost da iskažu svoje mišljenje. Na osnovu toga, pravi se dalji plan kako da se unaprede uslovi i odnosni sa zaposlenima.

U februaru 2022. godine, centrala kompanije formulisala je Plan izgradnje sistema održivog razvoja za kompaniju i svaku pojedinačnu proizvodnu bazu. Na osnovu njega, kompanija je formulisala, ažurirala i poboljšala kodeks ponašanja dobavljača, kako bi se unapredilo upravljanje sveobuhvatnim lancem snabdevanja kompanije sa aspekta održivog razvoja i zaštite ljudskih prava.

foto: promo

U Nemačkoj i SAD-u, kompanija trenutno istražuje standarde održivog razvoja koji su primenjivi u okviru industrije, kao što su Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) i RSCI (Responsible Supply Chain Inactive).

S obzirom na sve do sada učinjeno, Linglong će i u budućnosti nastojati da - poštovanjem svih zahteva za zaštitu radnika, životne sredine i podržavanje lokalne zajednice – svojim učinkom opravda poverenje naroda Srbije!

Promo tekst