„OBJEKTIVNI I PROFESIONALNI“ MEDIJI NASTAVLJAJU NEGATIVNU KAMPANJU PROTIV KURIRA I NJEGOVOG VLASNIKA Evo kako spinuje Cenzolovka

Beograd, 15. jul 2022 – U izveštaju sa predstavljanja Kurir televizije pred članovima Saveta REM-a, Cenzolovka u svojoj želji da, kao i uvek, negativno predstavi Adria Media Grupu i njenog vlasnika i generalnog direktora Igora Žeželja, pribegla je klasičnom spinu, što je nedopustivo za medij koji dobija novac za objektivno i profesionalno izveštavanje. U pitanju je nastavak negativne kampanje protiv ove medijske kuće i njenog vlasnika, iza koje stoji mehanizam na koji Kurir upozorava već duže vremena.

Očigledno je da je prezentacija rezultata, kapaciteta i vizije Kurir televizije bila izuzetno uspešna te da je ova televizija svrstana među glavne favorite za nacionalnu frekvenciju, zbog čega je Cenzolovka dobila zadatak da pomoću spina pokuša da preusmeri pažnju javnosti. Upravo zato, iako nije bilo planirano da se u medijima Adria Media Group piše o ovom procesu, to je neophodno kako bi javnost saznala šta se zaista desilo. Takođe, u cilju otkrivanja istine, kompanija će se ovim povodom obratiti sudu, svim strukovnim i medijski relevantnim institucijama i organizacijama.

foto: Zorana Jevtić

U objavi na portalu Cenzolovka navedeno je više netačnih tvrdnji ili su izjave izvučene iz konteksta, a vrhunac neprofesionalizma postignut je objavom u kojoj se tvrdi da je Žeželj opsovao jednu članicu REM-a, što je bezočna laž. Zahvaljujući snimcima sa predstavljanja televizije, sve je lako proverljivo, a ovim slučajem baviće se nadležni pravosudni organi.

Cenzolovka u izveštaju sa predstavljanja televizije na svom sajtu navodi da je Žeželj “postao neprijatan i izbegao odgovor” na pitanje članice Saveta REM-a Judite Popović i implicira da je “brecnuvši se na Popović” izgovorio da bi trebalo da bude više koncentrisana. Istina je da je upravo Judita Popović na početku svog pitanja Žeželju konstatovala da nije dobro razumela “u nekom momentu dekoncentracije”, zbog čega se izvinjava, a Žeželj konstatovao: “baš ste bili dekoncentrisani”, na šta su se mnogi nasmejali te se nikako ne može tvrditi da se on “brecnuo” niti da je on prvi konstatovao da je Popović dekoncentrisana. Naknadno je pojašnjeno ko je šta je rekao, ali je jasno da se Žeželj izvinio i da mu je drago što je to pitanje postavljeno, kao i da je to razjašnjeno.

Dalje, u tekstu, Cenzolovka Žeželjevu izjavu da Kurir ima menadžera za etičke standarde i da više „ne psuje“ izvlači iz konteksta uz komentar da bi “mogla da uđe u antologije”. Pravo je pitanje kako je moguće da se Cenzolovka „čudi“ da jedan medij radi na unapređenju etičkih standarda i da je prvi i jedini u našem okruženju učinio ogroman korak u samoregulaciji, kada i sama, navodno, podržava unapređenje profesionalizma u medijima.

foto: Zorana Jevtić

Takođe, profesionalno izveštavanje bi podrazumevalo da se navede kompletna izjava Igora Žeželja koji je objasnio da Kurir više „ne psuje“, ali da se ne mešaju u to šta rade ljudi koji dođu na Kurir i da, kada se radi o serijskom programu, “ne možemo da utičemo na umetničku slobodu”.

Zečević je jasno naveo da misli na serije Klan i Močvara, ali izgleda da autor objave na Cenzolovci ili nije razumeo ili je namerno prezentovao onako kako mu odgovara.

foto: Zorana Jevtić

Vrhunac neprofesionalizma Cenzolovke ipak je postignut objavom u kojoj se tvrdi da je Žeželj opsovao Juditu Popović, čime je, kako se navodi, uvredio ne samo nju nego i instituciju REM. S obzirom da postoje snimci predstavljanja Kurir televizije koji su dokaz da je u pitanju bezočna laž, biće preduzete pravne radnje kako bi se sprečilo dalje spinovanje i širenje neistina pomoću poznatog mehanizma.

Izveštaj Cenzolovke sporan je po više osnova, a posebno je zabrinjavajuća činjenica da je reč o mediju čija je misija, kako navode na svom sajtu „promocija profesionalnog i odgovornog novinarstva koje podrazumeva poštovanje visokih profesionalnih i etičkih standarda, odnosno poštovanje Kodeksa novinara Srbije“, što je u potpunoj suprotnosti sa ovim skandaloznim objavama.

(Foto: Zorana Jevtić)