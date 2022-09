Miloš Vučević je najbolji gradonačelnik u istoriji – nećete mu odbiti ni pera, a dokaz su izbori do sada!

Žarko Mićin, šef kabineta gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića oštro je reagovao na društenim mrežama o skandaloznim optužbama privrednika Ljubiše Obradovića date u opozicionim medijima upućene protiv još uvek aktuelnog gradonačelnika i budućeg potpredsendika Vlade Miloša Vučevića, njegovu izjavu vam prenosimo u celosti.

-Ovaj nazovi stručnjak a rekao bih po hvalospevima i Miškovićeva pudlica u Danasu nevešto diskredituje rad Miloša Vučevića, najboljeg gradonačelnika koji je Novi Sad imao. Po njegovom pisaniju ispada da smo 2012. zatekli med i mleko u gradu. Istina je, naravno, potpuno drugačija. Prvo, nismo zatekli dva bulevara nego poluzavršen Bulevar Evrope za koji smo imali velikih problema sa građevinskom dozvolom pošto su tadašnji žuti “stručnjaci” gradili bulevar preko privatnih parcela građana bez njihovih saglasnosti. To je onaj bulevar na kom je gradski budžet od strane nekih “stručnjaka” oštećen za 463 miliona dinara. Drugo do 2012. godine ništa nije urađeno da grad bude Evropska prestonica kulture, svi znaju da je žutim stručnjacima kultura bila zadnja rupa na svirali već tek kada je Vučević postavljen kreće preporod kulture u gradu. Treće “stručnjak” spominje stečaj fabrika, pa to je odlika politike pre 2012. sve što možeš privatizuj i oteraj u stečaj i još kaže izgrađena samo jedna fabrika, Vučević za 10 godina doveo 29 investitora koji su zaposlili 11.500 ljudi i uložili 262,9 miliona evra- napisao je Mićin u svom postu na Fejsbuku i nastavio:

foto: Beta Dragan Gojić

“Stručnjak” spominje GUP i četvrti most i tu baš lupeta, meša babe i žabe. Ne zna da se GUP usvaja na Skupštini grada i još spominje Skupštinu Srbije i poslanika Đukanovića koji baš nikakve veze nemaju s tim. Usput spominje i most i dogovor sa “aktivistima”, ali to razumem pošto su i među njima isti “stručnjaci” za sve, pa i za mostove kao i on iako većina nema pojma za šta se bore, pri čemu se nije osvrnuo na njihovo malteriranje članova komisije za planove i nasilničko ponašanje ispred Skupštine, jer to mu je izgleda prihvatljivo. I na kraju, Vučević je većinu svojih snova ispunio delima, a ovaj tekst je samo još jedan neuspešan pokušaj diskreditacije samo zato što će biti deo tima Vlade Srbije, ali nećete mu odbiti ni pera, jer nije bitno šta se kaže nego ko kaže i to se videlo na svakim izborima do sad!