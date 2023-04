AIR SRBIJA PREVEZLA 70 ODSTO PUTNIKA VIŠE NEGO U MARTU 2019: Srbi najčešće lete u Cirih i Beč

Air Srbija je tokom marta prevezla 235.000 putnika, što je povećanje od 91,2 odsto u odnosu na isti mesec 2022. godine i 68,3 procenta u odnosu na 2019, kažu u ovoj kompaniji.

Kako dodaju, sa matičnog aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i aerodroma u Nišu i Kraljevu, Air Serbia je u martu realizovala 2.795 letova, što je za 69,5 odsto više nego u istom mesecu protekle godine, odnosno 43 procenta više u poređenju sa martom rekordne pretpandemijske 2019. godine.

Najpopularnije destinacije Er Srbije u Zapadnoj Evropi tokom marta su bile Cirih, Pariz, Beč i Berlin, a kada je reč o širem regionu najpopularnije su bile Podgorica i Tivat, odnosno Atina i Istanbul. Prošlog meseca takođe je uveden i direktni let do Budimpešte. U letnjoj sezoni, Air Serbia će najčešće leteti do Tivta, Podgorice, Ciriha i Istanbula.

- Po dva puta dnevno nacionalna avio-kompanija leteće do Atine, Larnake, Ljubljane, Pariza, Skoplja, Tirane i Zagreba, dok će saobraćaj između Beograda i Severne Amerike biti pojačan i uz dnevne letove do Njujorka, od 17. maja biće uspostavljena direktna linija do Čikaga. Nove destinacije u mreži Er Srbije, poput Ankare, Krakova, Ohrida, Varne, Rodosa i Tel Aviva realizovaće se četiri puta nedeljno, dok će do Kaira, Hamburga, Geteborga, Kelna i Hanje putnici biti u prilici da lete tri puta nedeljno - navode u Er Srbiji.

