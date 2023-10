Ministar Vučević uručio ugovore izbegličkim porodicama u okviru Regionalnog stambenog programa

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević uručio je danas, u Palati Srbija, ugovore izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za kupljene stanove u Beogradu.

Stanovi su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa, potprojekat 9, a ugovore za 71 stan uručili su i ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević, predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji Sofijano Ađali, predstavnica misije OEBS u Srbiji Agusta Federston, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru Dušan Kovačević, kao i predstavnici ambasada Švajcarske, Mađarske i Nemačke.

Ministar Vučević, obraćajući se okupljenima, rekao je da se danas, posle više od tri decenije, bar u jednoj meri ispravlja nepravda koju su oni lično doživeli i koju smo kao narod doživeli.

- Ovo je lep povod, ali moramo se osvrnuti na uzroke koji su nas doveli u ovu situaciju. Niko od vas nije svojom voljom napuštao i gubio svoje domove i zavičaje, mnogi su nažalost, izgubili i najmilije, već je neko odlučio da naš narod nakon raspada bivše Jugoslavije ne treba da živi tamo gde je živeo vekovima. Doživeli smo najveći egzodus kao narod na kraju 20. veka, i to u Evropi. Nije bilo mnogo suza za našu patnju, nije bilo mnogo razumevanja. Često nam govore ili prećutno to kažu, da smo i sami krivi za to što smo doživeli. Ja ne mislim da je naš narod kriv i mislim da ima ista prava kao što imaju i drugi narodi, bez obzira gde žive. Ali ono što je za vas, dragi sunarodnici, najvažnije da znate, da u to budete sigurni – Republika Srbija je naša zajednička kuća i otadžbina, bez obzira odakle ste mukom morali doći u Srbiju. Srbija je dovoljno velika i snažna da prigrli sav svoj narod – naglasio je ministar Vučević.

Ministar odbrane ukazao je na značaj rešavanja stambenog pitanja, jer je suštinski važno da čovek ima krov nad glavom, naročito oni koji su morali da napuste svoje domove i ognjišta.

- Možda nekome niste bili potrebni ili niste bili poželjni, nama ste potrebni i vi ste deo ovog društva, ovog naroda, ove države. Kamo sreće da smo ranije imali snage da rešimo ove osnovne stvari, da rešimo stambeno pitanje. Za ove tri, i više od tri decenije, rađale su se nove generacije, neka nova deca su stasavala, rađana u Srbiji, slušala od vas priče o zavičajima. Možda je neko mogao i da ih poseti, ali suštinski su to deca i unuci koji odrastaju u Srbiji. I zato je ovo velika stvar i od srca želim da zahvalim, bez obzira što imam zamerke na ono što smo doživeli pre 30 i više godina kao narod, svim kontributorima, donatorima, Evropskoj uniji, Ujedinjenim nacijama, OEBS, Banci Saveta Evrope, svima onima koji su sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Srbije radili. Čestitam i Vama, gradonačelniče Šapiću, jer ovo je velika stvar, ovo su Beograđani koji žive i rade u Vašem gradu i ovim trajno to i postaju – istakao je ministar Vučević.

On je podsetio da je Srbija za prethodne tri decenije primila više od 600.000 izbeglica, što nas svrstava u red rekordera, u Evropi svakako te izrazio očekivanje da će uz nesebičnu pomoć svih koji su i do sada pomagali da bude rešeno stambeno pitanje i za preostale ljude koji su oterani sa svojih zavičajnih prostora, dodajući da je to zadatak i od predsednika Republike i od Vlade.

- A vama, dragi sunarodnici, želim da više nikada ne doživite ono što ste doživeli devedesetih godina prošlog veka. Da vas bol koji nosite i koji ne može da se otrgne i izbriše ne sputava u daljem životu, da vaša deca budu srećna i zadovoljna što žive u Srbiji. Da nam ostanu u Srbiji, da imamo više dece, da imamo više kuća, da imamo više stanova, da živimo normalno i pristojno, kao što i drugi narodi i države imaju pravo da isto tako žive. Ne tražimo ništa ni više ni manje. Ni za milimetar više ni za milimetar manje od drugih.

I verujem da to, kao duboko ukorenjen evropski narod zaslužujemo i da ćemo se svakako za to izboriti politički. Dobrodošli vi nama, da više nikada i nigde ne lutate, da više nikada ne menjate adrese, sem da budete u svojoj državi. A ja vam želim da imate i više stanova i više kuća. I pre svega svima nam želim više dece i više unuka. Živela Srbija – poručio je ministar Vučević.

Prisutnima su se obratili i ambasador Žiofre, gradonačelnik Šapić i korisnica Regionalnog stambenog programa Rada Milojević, koji su istakli značaj Programa i pohvalili napore države Srbije da sve izbegličke porodice u našoj državi dobiju svoj krov nad glavom.

Regionalni stambeni program zajednički je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su i šefovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra odbrane Žarko Mićin i brigadni general Goran Momčilović.