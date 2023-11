EKONOMSKI PROCVAT SRPSKE ATINE

Pre­dvi­di­va i sta­bi­l­na po­slov­na kli­ma, za­sno­va­na na po­što­va­nju za­ko­na, po­zi­ti­v­ni prav­ni pro­pi­si, kva­li­te­t­na ra­d­na sna­ga, ma­nji tro­ško­vi za po­kre­ta­nje biz­ni­sa i ko­na­č­no do­bra re­pu­ta­ci­ja, fa­ko­ri su za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma se mno­ge in­ve­sti­ci­je sli­va­ju u No­vi Sad, gde jed­na in­ve­sti­ci­ja pri­vla­či dru­gu.

IT bum

Upra­va Gra­da No­vog Sa­da ko­n­stan­t­no ra­di na una­pre­đe­nju po­slov­nog am­bi­jen­ta, što po­tvr­đu­je ve­li­ki broj do­ma­ćih i stra­nih ko­m­pa­ni­ja ko­je po­slu­ju u No­vom Sa­du i po­se­do­va­nje re­gio­nal­nog se­r­ti­fi­ka­ta „Grad sa po­vo­lj­nim po­slov­nim okru­že­njem“ (BFC SEE).

No­vi Sad va­ži za je­dan od na­j­pe­r­spe­k­ti­v­ni­jih gra­do­va u ze­mlji pr­ve­n­stve­no za­hva­lju­ju­ći pri­rod­nom po­lo­ža­ju i pre­du­ze­t­ni­č­kom du­hu svo­jih gra­đa­na, ko­ji su uslo­vi­li ra­zvoj pre­ra­đi­va­č­ke in­du­stri­je, tran­spo­r­ta, tr­go­vi­ne i bro­j­nih pra­te­ćih de­lat­nos­ti, a u to­kom pro­te­kle de­ce­ni­je, No­vi Sad je uspeo da se čvr­sto po­zi­cio­ni­ra me­đu na­j­zna­ča­j­ni­jim in­ve­sti­cio­nim de­sti­na­ci­ja­ma u ovom de­lu Evro­pe, i to za na­j­pre u IT in­du­stri­ji. To po­tvr­đu­je pri­su­stvo bro­j­nih IT ko­m­pa­ni­ja ko­je uspe­šno po­slu­ju u No­vom Sa­du i za­po­šlja­va­ju ve­li­ki broj na­ših in­že­nje­ra i stru­č­nja­ka.

Bro­j­ni podsticaji

In­ve­sti­to­ri ko­ji iza­be­ru No­vi Sad kao me­sto za ula­ga­nje mo­gu da ko­n­ku­ri­šu za pod­sti­ca­j­ne pro­gra­me Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, Au­to­no­m­ne Po­kra­ji­ne Vo­j­vo­di­ne i Gra­da No­vog Sa­da. Uslov za do­bi­ja­nje gra­d­skih pod­sti­ca­ja je­ste da su te in­ve­sti­ci­je od zna­ča­ja za pri­vred­ni ra­zvoj No­vog Sa­da i da obez­be­đu­ju otva­ra­nje no­vih ra­d­nih me­sta. Pre­gled pod­sti­ca­ja mo­že­te vi­de­ti na www.no­vi­sa­di­n­ve­st.rs/cyr/dr­z­hav­ni-po­kra­jin­ski-i-gra­d­ski-pod­sti­ca­ji. Po­red to­ga, Grad No­vi Sad nu­di in­ve­sti­to­ri­ma atra­k­ti­v­ne slo­bod­ne lo­ka­ci­je za ra­zvoj po­slo­va­nja i po­dr­šku to­kom ce­log pro­ce­sa in­ve­sti­ra­nja.

Ola­k­ši­ce u Zoni

Pos­to­ja­nje Slo­bod­ne ca­rin­ske zo­ne No­vi Sad, ko­ja pru­ža in­ve­sti­to­ri­ma mo­gu­ć­nost oba­vlja­nja proi­zvod­ne i uslu­žne de­lat­nos­ti bez pla­ća­nja ca­rin­skih i po­re­skih da­žbi­na.

Ra­zvi­je­no tr­ži­šte ra­d­ne sna­ge i in­sti­tu­cio­nal­na po­dr­ška za­hva­lju­ju­ći do­brom si­ste­mu obra­zo­va­nja, od osnov­nog do vi­so­kog, ra­du Na­cio­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje i dru­gih in­sti­tu­ci­ja i pro­gra­ma za do­kva­li­fi­ka­ci­ju i pre­kva­li­fi­ka­ci­ju. Uni­ve­r­zi­tet u No­vom Sa­du, sa vi­še od 50.000 stu­de­na­ta go­di­šnje, je­dan je od na­j­ve­ćih obra­zov­no-nau­č­nih sre­di­šta u cen­tral­noj Evro­pi.

