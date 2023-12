VUČEVIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU GRAĐANIMA: KURTI KORISTI SVAKU PRILIKU DA NASTAVLJA TEROR

Ministar odbrane i predsednik SNS Miloš Vučević naglasio je da će sve koji su učestvovali u rušenju Starog dvora odgovarati, a da će Srbija nastaviti da se razvija. On je na Prvoj televiziji istakao i da grupa od 2.000 ljudi ne može da zaustavi razvoj Srbije. Mala grupa je napala institucije i policajce

-Glavna tema jučerašnje sednice je bila bezbednosna situacija nakon događaja u glavnom gradu Srbije. Institucije da rade svoj posao, niko ne može da poništi izbornu volju građana i da svi građani mogu da budu spokojni. Niko neće na silu menjati odluku građana na biračkim mestima, jer sve drugo bi dovelo u besmisao održavanje izbora. Brine nas sve po pitanju nacionalne bezbednosti, to je nešto što nas prati godinama, decenijama na KiM. Kurti nastavlja teror, srpske crkve proglašavaju da su nečije druge crkve. Imali smo scene gde neko hoće da zapali Stari dvor. To koriste svi koji nisu dobronamerni prema Srbiji, ali postoji matrica kada to kažete da se mi svađamo. Različite države imaju neke različite interese. Neke ne žele da vide napredak Srbije, to nije neverovatna priča. Mogli ste da vidite kako je neko prenosio šta se desilo u nedelju, na sramotu cele Srbije. Mala grupa je napala institucije, policajce.

Još jednom čestitam policiji na strpljenu, bili su više nego suzdržani. Oni su tri i po sata odolevali na napade. Šta ste vi radili u nedelju uveče u Skupštini Grada sa šipkama, bocama sa hemijom? Kome se obraćate? Mogli ste i sa stepeništa Starog dvora da se obratite. Sa balkona se obraćaju pobednici, oni valjda misle kada fizički nešto osvojite da ste nadomestili podršku građana na biralištima. Njihovi funkcioneri su bili u prvim redovima kada se razvaljivalo, osim najlukavijeg, Đilasa, od Aleksića koji je pozvao da se ide na Skupštinu Grada, a onda su juče naredili da svi njihovi članovi izbrišu fotografije sa lica mesta.

Imali ste Ćutu koji je naređivao da se ostane, imali ste Milivojevića koji daje ultimatum policiji da u roku od dva sata napuste Skupštinu ili će se ne znam šta desiti. Imali ste Zelenovića, koji je ubedljivo izgubio u Šapcu. Sve im je dozvoljeno, samo da bi se domogli vlasti. A oni su u političkom problemu, jer su ih izgubili. Sve je bilo regularno, sve je bilo normalno na biralištima. Građani moraju da razumeju, sve liste su imale predstavnike u biračkim odborima, zato ste svi mogli da vidite da jer veliki broj ljudi bio oko kutija, biračkog smisla. Tu su bile sve stranke, plus međunarodni posmatrači. Objavili su fotografije sa parkinga kako smo dovodili ljude da glasaju, a meni su prijatelji rekli da je jedna kompanija iz Rume slavila u Bogatiću, to je parking restorana.

Ti koji su rušili u nedelju misle da je ambijent 5. oktobra, a nije ista Srbija

Vučević je naglasio da će predsednik republike najavio da će do pravoslavnog Božića bezbednosna agencija objaviti dokument, analizu o uticaju spoljnog faktora na Srbiju.

-To zahteva čvrstu argumentaciju, ne mislim da je sve pojednostavljeno. Ima tu i unutrašnjeg faktora, huliganskog ponašanja nekih iz naše države. Ta policija je svakodnevno izložena različitim vidovima rizika, nepatriotski je da je neko vređa, a ne da je gađate ciglama i šipkama. Ko je to radio, mora da odgovara. Video sam onog ludaka, moram tako da kažem, koji pokušava da zapali instalacije. To je bezumlje, pokušaj anarhije i rušenja Srbije. Ti koji su organizovali nasilje, misle da je ovde ambijent od 5. oktobra 2000. Oni misle da je atmosfera od 5. oktobra. Nije ista Srbija, nije isti izborni rezultat, zato nemaju masovnost građana, jer je nisu imali ni na biralištima. Nemate podršku građana na protestima, to je mala grupa ljudi koja sprovodi nasilje pod sloganom "Srbija protiv nasilja"- naveo je ministar odbrane i dodao da je neko u novijoj istoriji zloupotrebio tragediju da napravi političku platformu.

Ne želimo da Srbin napada Srbina

-A šta treba u Češkoj da se desi? Kako nema takve reakcije u Češkoj? Ono što je najvažnije za građane je da budu mirni, zakon mora da važi za sve. Siguran sam da će mnogi od njih moralno odgovarati na sledećim izborima. Hvala svim prijateljskim službama drugih država koji su dostavile našim bezbednosnim agencijama pravovremene podatke. Ne želimo da Srbin napada Srbina. Imamo problem sa grupom ljudi koji su izgubili izbore i oni iz lične i političke ugroženosti su spremni da vrše takvo nasilje. Najbitnije je da su građani sigurni, svako ima pravo da se okuplja, to nikada nije bilo zabranjeno. Samo je u Srbiji moguće da blokirate auto-puteve, u nekim državama to nije moguće. Mogu da postavljaju kakve god hoće zakone, ali nema pobede na izborima tako što budete huligan na ulicama. Država je jača od svih ovih izazova, država će prevazići sve ove probleme, borićemo se za Srbe na KiM, da nam rastu penzije i plate, ne može grupa od 200, 500 ili 2.000 ljudi da zaustavi život u Srbiji.