PROMENILI SMO IZGLED NOVOG SADA Gradonačelnik Novog Sada o ključnim projektima, otkriva na šta je ponosan

- Ponosim se svim što je urađeno u poslednjih 11 godina, od kada je Srpska napredna stranka na vlasti i svim što je uradio moj prethodnik, prijatelj i kolega Miloš Vučević. Uradili smo velike stvari koje su promenile izgled Novog Sada. Godina iza nas bila je puna izazova, ali veoma uspešna. Čak ni prirodne nepogode nisu mogle da zaustave razvojni put Novog Sada, a pokazalo se koliku imamo podršku naših privrednika i građana.

Ponosan sam na solidarnost i ljubav prema Gradu koja je iskazana u teškim trenucima- rekao je u razgovoru za „Dnevnik” gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

Šta je, po vašem mišljenju, najvažnije što je urađeno. Čime se posebno ponosite?

- Protekla, 2023. godina, bila je veoma uspešna kada su u pitanju i strane direktne investicije, s obzirom na to da su otvorene čak tri nove fabrike i to „Kontinental”, „Nidek” i „Šnajder elektrik”. Za nekoliko meseci će se graditi paralelno čak tri mosta, što se nikada nije dogodilo u istoriji našeg grada. Sve je važno, i najteže je nešto izdvajati posebno. Važno je i to što smo otvorili vrata novog vrtića na Adicama. Uskoro otvaramo vrtić „Ježeva kućica” u Ulici Miše Dimitrijevića, koji će primiti oko 220 dece, tako da će lista čekanja biti smanjena na 560 dece. Posle 40 godina, počela je izgradnja toplane na Majevici, grade se dve podzemne garaže u najužem gradskom jezgru. Na ovaj način Grad će obezbediti dodatna 434 parking mesta i to 267 u garaži u Modeni i 167 u garaži Banovina. Više od 500 miliona dinara uložili smo u sanaciju Bulevara oslobođenja, a ukupno čak tri milijarde 153 miliona dinara u putnu privredu. U gradskom budžetu kontinuirano se opredeljuju sredstva za proširenje mreže biciklističkog saobraćaja, koja se trenutno u Novom Sadu rasprostire u dužini od više od 100 kilometara. Počela je izgradnja prve faze nove biciklističke staze Novi Sad – Rumenka – Irmovo – Kisač – Čenej u dužini od 9,6 kilometara, duž kanala DTD, koja će povezati Novi Sad i Rumenku. Iz sredstava budžeta Republike Srbije, kroz projekat LIID, finansira se nastavak izgradnje ove staze u vrednosti od 191,9 miliona dinara, što će predstavljati drugu fazu izgradnje biciklističke staze od kanala DTD, preko Irmova i Kisača, do Čeneja. Novosađani vole biciklizam, a za nas potrebe naših sugrađana nisu slovo na papiru, već ih pažljivo osluškujemo i gradimo i stvaramo još bolje uslove za život u Novom Sadu.

Novi Sad se razvija i raste, moglo bi se reći na sve četiri strane sveta, kao nikada se gradi, koliko to utiče na brže promene u smislu infrastrukturnih radova?

- Upravo tako. Novi Sad se smatra jednim od najvećih gradilišta u ovom delu Evrope. Intenzivno se gradi u svim delovima grada. Nikada veći broj javnih kapitalnih infrastrukturnih projekata, ali moram istaći i da se realizuje nikada veći broj privatnih investicija. To je pravi pokazatelj privredne aktivnosti. Kada su u pitanju komunalna i saobraćajna infrastruktura, mi prethodnih 11 godina intezivno radimo kako bi svi delovi Grada mogli ravnomerno da se razvijaju. Ono što poslednjih godina predstavlja dodatni izazov jeste razvoj industrijskih zona, odnosno izgradnja neophodne infrastrkture u radnim zonama, pre svega Kać, Sever 4 i Sever 1. Činjenica je da se u industrijskim zonama traži kvadrat više, a to znači više fabrika i veći broj zaposlenih.

Da li možete čitaocima „Dnevnika” otkriti da li ima u najavi novih investitora?

- Posle 40 godina, u Novom Sadu su otvorene prve fabrike i to je isključivo rezultat odgovorne vlasti Srpske napredne stranke. I svakim danom se sve više proširuje privredna mapa Novog Sada. Vest o dolasku kineske fabrike „Lianbo” sam već podelio sa mojim Novosađanima i veoma se radujem skorom početku rada ovog giganta.

Moji saradnici i ja i ovih prazničnih dana imamo intenzivnu komunikaciju sa zainteresovanim investitorima. Mogu da vam obećam da ću sledeću lepu vest prvo podeliti sa čitaocima „Dnevnika“.

Imamo li dovoljno škola i vrtića u svim delovima grada? Šta se planira u ovoj godini u toj oblasti?

- Grad Novi Sad je poslednjih 11 godina okrenut velikim ulaganjima u obrazovanje. Kada to kažem mislim i na izgradnju i rekonstrukciju objekata vrtića, osnovnih i srednjih škola, ali i na sva druga izdvajanja u sferi obrazovanja. Tako već godinama unazad obezbeđujemo potpuno besplatan boravak naših mališana u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo”, ali i subvencije za boravak mališana u privatnim vrtićima. Blizu smo da ukinemo listu čekanja kada je u pitanju upis dece u PU „Radosno detinjstvo”. Takođe, Novi Sad za sve svoje đake prvake obezbeđuje besplatan komplet udžbenika. Započeli smo izgradnju dve osnovne škole, što je takođe istorijski momenat. Velika je važnost ovih projekata kada je u pitanju osnovno obrazovanje. Naš grad se ubrzano i dinamično širi i razvija, a naselja koja su pre nekoliko godina bila mala, sada su grad za sebe, ali niču i nova naselja poput naselja Jugovićevo. Naime, projektom izgradnje stanova za pripadnike službi bezbednosti, u okviru velikog državnog projekta koji je 2018. pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić, naselje Jugovićevo postalo je veliko gradilište, iz kojeg se izrodio ceo jedan novi deo grada za stanovanje. U avgustu 2019. godine, premijerka Ana Brnabić, zajedno je sa Milošem Vučevićem, tada gradonačelnikom, danas ministrom odbrane, položila kamen temeljac za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Samo pet godina kasnije, ovde je izgrađeno 2.170 stanova i zato gradimo objekte javne namene u funkciji tog naselja, ali i onih koji gravitiraju ka njemu, počevši od nove osnovne škole. Dok je Republika gradila stanove za snage bezbednosti, Grad je izgradio svu prateću komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu za potrebe ovog naselja u vrednosti od čak 1,6 milijardi dinara. Izdvojili smo dodatnih milijardu dinara iz gradskog budžeta i za izgradnju osnovne škole za koju smo pre nekoliko dana položili kamen temeljac. Za dve ipo godine očekujemo da će biti završeni radovi na novoj školi površine 4.000 kvadratnih metara u Ulici Aleksandra Benjaka, a nedaleko od već sagrađenih zgrada. U projektovanom budžetu za ovu godinu za obrazovanje je opredeljeno čak 8 milijardi i 274 miliona dinara. Spremni smo za izgradnju novih objekata osnovnih škola, a prva naredna kojoj sledi proširenje je Osnovna škola „Jovan Dučić” u Petrovaradinu. Takođe, za 2024. godinu, budžetom je predviđena dogradnja Osnovne škole „Sonja Marinković” na Grbavici, u okviru koje će biti dograđeno šest novih učionica i izgrađena nova fiskulturna sala. Pored škole na Jugovićevu, u novembru je položen i kamen temeljac za novi objekat OŠ „Miloš Crnjanski”. Uskoro počinju i radovi na osnovnoj školi „Desanka Maksimović” u Futogu, čija je vrednost 264 miliona dinara.

Koji su najveći gradski projekti planirani za ovu godinu? Šta je ono što biste Vi lično želeli da se uradi ili započne ove godine?

- Pored projekata koji se finansiraju u celosti iz republičkog budžeta, poput mostova, deponije, pruge, Centralnog prečistača, iz gradskog budžeta je na ime kapitalnih projekata izdvojena trećina ukupnog budžeta, odnosno čak 12,52 milijarde dinara. Mnoge kapitalne projekte smo započeli u prethodnoj godini, a kada su u pitanju novi, izdvojio bih postavku 47 novih igrališta u 47 mesnih zajednica. Lokacije će građani sami izabrati, svako u svom kvartu, odnosno, u svojoj mesnoj zajednici. Vidim da su Novosađani sjajno reagovali na to. Inače, u budžetu nalazi se čak 320 pojedinačnih projekata, od kojih su 174 započeta, dok je 146 novih projekata. Nastavljamo sa nabavkom 15 autobusa na CNG. Ispunjavamo ranije dato obećanje i izmeštamo Kvantašku pijacu u deo Najlon pijace za šta su izdvojena sredstva za izradu projektno – tehničke dokumentacije i za početak radova, a vrednost projekta iznosi 250 miliona dinara. U budžetu je i projekat radova na sanaciji granulisanog aktivnog uglja na filterskim poljima, u dograđenom postrojenju za preradu vode „Štrand” u Novom Sadu, zatim, dogradnja šest učionica i izgradnja nove fiskulturne sale osnovne škole „Sonja Marinković”, izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže u naselju Sadovi u Petrovaradinu, izgradnja magistralnog vodovoda u Ulici Dragoslava Srejovića. Želim da upoznam Novosađane i sa tim da ćemo raditi projekat uređenja leve i desne obale kanala Dunav-Tisa-Dunav na Klisi, izgraditi parking prostor sa elektro punjačima ispod mosta Slobode, kao i vodovod i kanalizaciju u Ulici Tome Maretića u Petrovaradinu i radove na energetskoj sanaciji Srednje mašinske škole. Očekuje nas rekonstrukcija fudbalskog terena FK „Novi Sad”, za šta je izdvojeno 60 miliona dinara. Naravno, nastavljamo i projekat uređenja Almaškog kraja, izgradnju pešačko – biciklističkog mosta, parterno uređenje u Ulici Modene, kao i niz drugih projekata koji su i predviđeni kao višegodišnji kapitalni projekti. Izuzetno sam ponosan na to što imamo toliko stabilne finansije da možemo da nastavimo ubrzani razvoj Novog Sada, u svim sferama života. Uspevamo da realizujemo projekte na koje se decenijama čekalo, a to su i izgradnja tri nova mosta, Centralnog prečistača otpadnih voda, Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Ovo je izborna godina, recite s kojim kapitalom gradska vlast ide pred birače?

- Kapital je sve ono što vidite oko sebe. Pokušajte da se setite kako je Novi Sad izgledao pre 11 godina, pre nego što je Srpska napredna stranka preuzela vlast. A vidite Novi Sad danas. Obaramo rekorde u bukvalno svim segmentima života. Završili smo izgradnju Žeželjevog mosta na koju se čekalo 18 godina, i nastavili smo da gradimo nove mostove, brzu prugu, modernu putnu mrežu, infrastrukturu… Novi Sad ima najmoderniju zgradu Hitne pomoći, najlepšu Koncertnu dvoranu, nove kulturne stanice širom Grada, od starih i napuštenih fabrika smo napravili kulturne centre, renovirali smo fasade i Podgrađe Petrovaradinske tvrđave, izgradili na desetine vrtića, škola, Domova zdravlja, Domova penzionera… Novi Sad je jedini grad nosilac čak dve evropske krune – Omladinska prestonica Evrope i Evropska prestonica kulture. Novi Sad je jedna od najpopularnijih privrednih i turističkih destinacija, i sve popularnije mesto za život, i grad u kojem se rađa više beba nego ranije. Naš kapital su naši rezultati koji su i vidljivi i proverljivi.

Novi Sad je poznat i po tome što je human i socijalno odgovoran grad. U ovoj godini predviđena su veća izdvajanja za penzionere, vrtiće, ali i za lične pratioce i personalne asistente?

- Uspeli smo da obezbedimo više sredstava za sva druga davanja, a ono na šta sam posebno ponosan jeste što je budžet za socijalu uvećan za 12,84 odsto u odnosu na prošlu godinu i iznosi 3 milijarde 704 miliona dinara. Povećali smo i izdvajanja na ime naknade troškova za uslugu ličnog pratioca u 2024. godini tako da je planiran iznos od 373 miliona dinara, što je oko 45 miliona dinara više. Takođe, na ime naknada troškova za uslugu personalne asistencije u 2024. godini planirano je 98 miliona 150 hiljada dinara, odnosno za 26 miliona dinara više u odnosu na 2023. godinu, a za 50 korisnika. Za naše najstarije sugrađane, one koji su podneli najveći teret tokom fiskalnih reformi, a koji su izgradili našu zemlju, budžetom za 2024. godinu predvideli smo da po 20.000 dinara dobije oko 7.500 penzionera sa nižim penzijama, kao jednokratnu finansijsku pomoć. Ove godine će biti povećane subvencije za privatne vrtiće tako da će roditelji dece do 3 godine dobijati subvenciju od 16.000 dinara, dok će za decu uzrasta od 3 do 7 godina dobijati po 13.000 dinara. Državni vrtići ostaju besplatni.

Koliko su turisti važni za razvoj našeg grada i koliko je to više posetilaca u našem gradu?

- Brojke govore više od reči. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, od januara do novembra 2023. godine u Novom Sadu je ukupno boravilo 216.000 turista, što je 7,6 odsto više u odnosu na isti period lane. Od toga, domaćih turista je bilo više od 73.000, a stranih blizu 143.000. Imamo stalni trend rasta, čak veći nego pre pandemije. Iskreno, očekujem nove rekorde u Novoj godini. Dobrodošli svi u Novi Sad!

Bez novosadskih mostova nema priče o Novom Sadu, pa i da završimo ovu priču tako. Prebrodili smo rušenje sva tri mosta i ponovo ih sagradili. Sada gradimo dva mosta, a uskoro kreće i treći. Da li je to dovoljno?

- Izgradnja dva mosta finansira se iz budžeta Republike. I most u produžetku Bulevara Evrope i most u okviru Fruškogorskog koridora su u saobraćajnom smislu, za naš Grad veoma važni. Za par meseci u Novom Sadu će se graditi paralelno čak tri mosta, to se nije dogodilo u istoriji našeg grada. Veoma se radujem i početku izgradnje pešačko – biciklističkog mosta. Procenjena vrednost iznosi 4,2 milijarde dinara. Izgradnjom novog mosta trasiraće se nova neprekidna pešačko - biciklistička putanja od Univerzitetskog kampusa do Preradovićeve ulice u Petrovaradinu i do Gornjeg platoa Tvrđave. Projekat predviđa i dva panoramska lifta, sa staklenim zidovima, namenjenim za prevoz posetilaca, biciklista i osoba sa invaliditetom. Pre mesec dana potpisan je Memorandum o razumevanju između Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i sao-braćaja i kineske kompanije „Šandong” o izgradnji ovog mosta. Na pitanje da li je ovo dovoljno, reći ću da je svakako više nego što smo mogli da sanjamo.