SRBIJO POMOZI! Porodica Gaćeša dobila ČETVORKE, ali ih je sačekala UŽASNA vest: 3 ćerke su bolesne, OVAKO MOŽETE DA IM POMOGNETE

Četvorke - Iris, Inda, Irina i Ina, ćerke Marije i Đorđa Gaćeše iz Beograda, nalaze se pred jednim od najtežih životnih izazova, ustanovljene su im tri dijagnoze cerebralne paralize.

Roditelji pet devojčica, najstarije Iskre i malenih četvorki, kažu da je u ovom trenutku najvažnije da Iris, Inda i Irina započnu transplantaciju matičnih ćelija, za šta im je potrebno, prema trenutnim informacijama, ukupno oko 65.000 evra za po tri ciklusa za tri njihove ćerke.

Do dijagnoze su prošli mukotrpan put, a danas, drugog dana Božića uključili su se u emisiju Puls Srbije.

Najpre su otkrili kako su proveli Božić.

- Božić smo proslavili u krugu naše male porodice, odnosno nas sedmoro. Išli smo do crkve. Ako idemo negde, izbegavamo gužvu jer se trudimo da naše četvoro dece ostane zdravo do samog kraja. Za Inu smo saznali u drugoj nedelji života kada je došlo do oštećenja mozga. Znali smo da ćemo imati neki problem. Nismo znali ime tog problema. Danas znamo da je to cerebralna paraliza. Do toga smo došli nakon magnetne rezonance, to je bilo ove godine. Ono što smo primetili je da imaju 20 meseci, da ne sede, puze kako bi deca trebalo da puze, odnosno ne koriste ruke, nemaju balans. Prosto svaka majka i roditelj vidi šta nedostaje detetu i kakav problem ima. Tako da smo mi u razgovoru sa fizioterapeutima i neurolozima postavili dijagnozu - rekla je Marija.

Potom je za gledaoce otkrila koji je to najpogodniji trenutak kada bi deca trebalo da prime terapiju.

- Nama su rekli da je najpogodniji trenutak da se transplantacija izvrši pre nego navrše pune dve godine. Mi smo trenutno u procesu potpisivanja ugovora sa "Budi human", tako da čekamo da se to završi i da možemo da krenemo u zvanično prikupljanje sredstava, da bismo mogli da završimo transplantaciju. Njima ne sme ništa da fali. One moraju da se osjećaju sigurno i da se nalaze, u koliko mi možemo da obezbedimo, bezbednom, sretnom i zadovoljnom okruženju. One ne smeju da osete da postoji bilo kakav problem - navela je Marija.

Đorđe je potom otkrio koliko transplantacija može da pomogne devojčicama.

- Mi se nadamo da će transplatacija matične ćelije njima da pomogne. Ja sam istraživao, čitao sam studije koje su objavljene u medicinskim časopisima koje govore da terapija matičnim ćelijama može da dovede do značajnog porasta motoričkih i kognitivnih sposobnosti. Terapija matičnim ćelijama nije u potpunosti istražena, ne mogu da kažem da je to eksperimentalna metoda, ali pored fizikalne terapije je apsolutno jedina moguća terapija. Jedina moguća terapija jer ne postoji ni jedna druga procedura koja može da otkloni problem ili da ga umanji osim matičnih ćelija - rekao je Đorđe.

Ukoliko želite da uplatite novac u znak podrške porodici Gaćeša, to možete učiniti na broj tekućeg računa Banka Intesa, Marija Gaćeša: 160-5100103544052-52

- Prikupili smo negde oko 900.000 dinara za sad. Potrebno je negde oko 65.000 evra da se odradi transplantacija za sve tri devojčice, odnosno za 9 ciklusa, jer se svaki radi po 3 ciklusa. Terapija matična bi se radila u Beogradu, odnosno u Srbiji. Idealno bi bilo da se novac prikupi pre njihove druge godine, dok se možda ubrzano razvijaju da dobiju transplantaciju - rekla je Marija.

