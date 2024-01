Gradonačelnik Đurić o investicijama i izgradnji mostova - Novi Sad će prvi imati pešačko-biciklistički most

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić na svom Instagram profilu objavio je video u kom govori o izgradnji četvrtog mosta, kao i o pešačko-biciklističkom mostu.

- Četvrti most u produžetku Bulevara Evrope je ucrtan 1953. godine, a spominje se još 1934. godine u planskim aktima. Četvrti most mislim da je nužan Gradu Novom Sadu i važno je opet da napomenemo da neće ići težak saobraćaj preko njega, da će imati i pešačke staze i po dve biciklističke staze. To je most koji finansira naša država. I naravno, dolazimo do pešačko-biciklističkog mosta. Ja koliko znam, preko Dunava ne postoji pešačko-biciklistički most koji se namenski gradi - stoji u objavi gradonačelnika.

On je podestio da će Novi Sad prvi imati pešačko-biciklistički most.

- Svakako smo bar Grad biciklizma. Da biste gradili autoputeve, brze saobraćajnice i mostove, jednostavno – država mora da ima novca. Sada ima novca. Gde god smo uradili put, prugu, tu dolaze investicije. Investicije znače više radnih mesta. Više radnih mesta znači veći životni standard, znači razvoj lokalnog biznisa, razvoj lokalne privrede, razvoj turizma i to je sve povezano jedno sa drugim - istakao je Đurić.