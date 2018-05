DO ČETVRTKA UJUTRU SKLONITI VOZILA SA TRASE LITIJE: Evo iz kojih ulica bi trebalo da pomerite svoje automobile! AKO TO NE URADITE, SKLONIĆE IH PAUK

JKP "Parking servis" apelovalo je danas na vlasnike automobila da, zbog obeležavanja Vaznesenja Hristovog, krsne slave Beograda, u četvrtak, 17. maja, blagovremeno pomere svoja vozila sa trase kojom će proći svečana litija.

"Vlasnici vozila, koja su parkirana na trasi litije, u Ulici admirala Geprata, na potezu od Dobrinjske do Kneza Miloša, kao i u Dobrinjskoj ulici, na potezu od Kraljice Natalije do Admirala Geprata, trebalo bi da ih pomere najkasnije do četvrtka ujutru do 7 časova. U protivnom, ova vozila izmestiće dizalice "Parking servisa", navedeno je u saopštenju.

Sve neophodne informacije o izmeštenim vozilima vozači mogu da dobiju u Korisničkom servisu putem telefona 011/ 30-35-400.

Litija povodom Spasovdana biće priredjena u Beogradu u četvrtak 17. maja, te će se ulice zatvarati za vozila, rečeno je danas novinarima u Skupštini grada.

Okupljanje učesnika počeće pre 11 časova u Ulici admirala Geprata, odakle će posle liturgije u tamošnjoj Vaznesenjskoj crkvi, povorka proći ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana do Terazija, gde će biti jedna molitva, a druga će biti u Sabornoj crkvi do koje će povorka stići ulicama kneza Mihaila i Francuskom.

Potom će povorka Brankovom i ulicom Kraljice Natalije ;natrag, do Vaznesenjske Crkve, gde će se završiti oko 13 sati.

Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović je ocenio da je litija "odličan način za promociju Beograda", zbog dolaska stranaca povodom završnog turnira košarkaške Evrolige, 18-20 maja. ;Gradski menadžer Goran Vesić je rekao da će u crkvenoj povorci učestvovati i osnovne i srednje škole.

"Ima i drugih gradova u Evropi koji slave gradskog sveca ili zaštitnika, ali malo koji ima ovako dugu tradiciju" jer je Spasovdan kao slava Beograda uveden 1403. godine, kazao je Vesić.

Kurir.rs/Tanjug/Beta

Kurir

Autor: Kurir