UKLANJANJE TRAMVAJSKOG MOSTA POČINJE U JUNU NAREDNE GODINE: Čim budu postavljenje šine na Mostu na Adi

Uklanjanje tramvajskog mosta počinje u junu sledeće godine, a on će potom biti postavljen na mestu između Novog Beograda i Ade Ciganlije, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Vesić je pojasnio da je pre svega, neophodno završiti postavljanje šina na Mostu na Adi, kako bi tramvajska veza ostala između novog i starog dela grada.

"Kada se 31. maja završi postavljanje šina na Mostu na Adi, prvog juna će početi uklanjanje starog Savskog mosta i izgradnja novog", kazao je zamenik gradonačelnika za B92.

Govoreći o radovima u Karađorđevoj, Vesić je rekao da će rekonstrukcija početi u septembru ali da je pre toga moralo da bude urađeno mnogo toga.

"Morali smo da ukinemo kamionski i železnički saobraćaj, do kraja godine će biti uklonjene šine i to već rasterećuje ulicu. Kada to budemo završili moći ćemo da pristupimo rekonstrukciji Karađorđeve, koja će btii rađena u dve faze", objasnio je.

Prema njegovim rečima, prva faza koja počinje u septembru je od Brankovog mosta do Beogradske tvrđave i to plaća Grad Beograd.

Istovremeno, dodaje, radiće se i Karađorđeva i Savski kej od Brankovog mosta do Beogradske tvrđave.

"Drugi deo rekonstrukcije od Brankovog mosta ali sa druge strane, biće urađen o trošku investitora Beograda na vodi, kao i fasade u tom delu ulice. Biće rekonstruisan i hotel Bristol, a u decembru će početi obnavljanje Savskog trga", naveo je Vesić i dodao da bi trebalo da taj posao bude završen do sredine sledeće godine.

Takođe, podsetio je da će zgrada železničke stanice postati muzej, a na mestu gde su sada peroni radiće se umetnička galerija.

"Do kraja godine paraleno sa Savskom počeće izgradnja centalnog parka. Istovremeno sa rekonstrukcijom Savskog trga preduzeće Beograd na vodi će rekonstruisati Savsku ulicu. Bulevar Vudro Vilsona biće pušten i vozači će imati paralelnu vezu tokom rekonstrukcije Savske", najavio je Vesić.

Kako je dodao, dolazni peron na autobuskoj stanici će biti ugašen tokom ove godine, a izmešta se na Novi Beograd gde je već počela da se radi autobuska stanica.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Kurir.rs/Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir